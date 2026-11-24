Ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις... Πριν επιστρέψει στη Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ «ομολόγησε» στο ΔΣ ότι είχε κι άλλες κρυφές σχέσεις
Ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις... Πριν επιστρέψει στη Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ «ομολόγησε» στο ΔΣ ότι είχε κι άλλες κρυφές σχέσεις
Η ηγεσία της εταιρείας έμεινε ικανοποιημένη από την «ειλικρίνεια και την ικανότητα του Χουάνγκ να ηγείται της Nvidia» - Ο Λευκός Οίκος πίεσε για την επιστροφή του διευθύνοντος συμβούλου
Σειρά εξωσυζυγικών σχέσεων, οι οποίες ως σήμερα δεν είχαν γίνει γνωστές, παραδέχτηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ σε μια δραματική πολύωρη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia.
H Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ για το παρασκήνιο της επιστροφής του Χουάνγκ αναφέρει ότι το ΔΣ της εταιρείας συνεδρίασε την Κυριακή, μία ημέρα πριν την ανακοίνωση για την αποκατάσταση του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χουάνγκ αποκάλυψε μετανιωμένος και άλλες σχέσεις πέραν των δύο που είχαν ήδη γίνει ευρέως γνωστές, αυτής με την Άλις Χουάνγκ της Megaspeed, όπως και άλλης μίας με την αντιπρόεδρο Ζητημάτων Υγείας της Nvidia, Κίμπερλι Πάουελ. Το Reuters είχε αποκαλύψει και μια τρίτη σχέση με εργαζόμενη στην Nvidia, αν και δεν ανέφερε ούτε το όνομα ούτε τη θέση της γυναίκας ή και πότε είχε αρχίσει η σχέση.
Δεν είναι γνωστό για πόσες επιπλέον σχέσεις γίνεται λόγος αλλά ούτε και η ταυτότητα των γυναικών που εμπλέκοντα.
Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι ο Χουάνγκ εξέφρασε μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Τελικά, αν υπολογίσουμε και την πίεση από τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ που λίγο ως πολύ πήρε πάνω το deal για την επιστροφή του Χουάνγκ, το ΔΣ συμφώνησε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το βράδυ της Κυριακής.
Η πίεση του Τραμπ να παρέμβει ενισχύθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς του είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Nvidia δεν ήταν αντικείμενο ή στόχος έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
Πάντως, παρά την επαναφορά του Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του και την παράλειψή του να τις αποκαλύψει,.
Στην ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, αναφερόταν ότι το ΔΣ ήταν ικανοποιημένο με την «ειλικρίνεια και την ικανότητα του Χουάνγκ να ηγείται της Nvidia». Το ΔΣ σημείωσε επίσης ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες το έκαναν να είναι σίγουρο ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν ενέχει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
Ωστόσο, η ανεξάρτητη έρευνα της εταιρείας σχετικά με το αν ο Χουάνγκ αποτελούσε στόχο ξένης μυστικής υπηρεσίας θα συνεχιστεί.
H Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ για το παρασκήνιο της επιστροφής του Χουάνγκ αναφέρει ότι το ΔΣ της εταιρείας συνεδρίασε την Κυριακή, μία ημέρα πριν την ανακοίνωση για την αποκατάσταση του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χουάνγκ αποκάλυψε μετανιωμένος και άλλες σχέσεις πέραν των δύο που είχαν ήδη γίνει ευρέως γνωστές, αυτής με την Άλις Χουάνγκ της Megaspeed, όπως και άλλης μίας με την αντιπρόεδρο Ζητημάτων Υγείας της Nvidia, Κίμπερλι Πάουελ. Το Reuters είχε αποκαλύψει και μια τρίτη σχέση με εργαζόμενη στην Nvidia, αν και δεν ανέφερε ούτε το όνομα ούτε τη θέση της γυναίκας ή και πότε είχε αρχίσει η σχέση.
Δεν είναι γνωστό για πόσες επιπλέον σχέσεις γίνεται λόγος αλλά ούτε και η ταυτότητα των γυναικών που εμπλέκοντα.
Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι ο Χουάνγκ εξέφρασε μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Τελικά, αν υπολογίσουμε και την πίεση από τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ που λίγο ως πολύ πήρε πάνω το deal για την επιστροφή του Χουάνγκ, το ΔΣ συμφώνησε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το βράδυ της Κυριακής.
Η πίεση του Τραμπ να παρέμβει ενισχύθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς του είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Nvidia δεν ήταν αντικείμενο ή στόχος έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
Πάντως, παρά την επαναφορά του Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του και την παράλειψή του να τις αποκαλύψει,.
Στην ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, αναφερόταν ότι το ΔΣ ήταν ικανοποιημένο με την «ειλικρίνεια και την ικανότητα του Χουάνγκ να ηγείται της Nvidia». Το ΔΣ σημείωσε επίσης ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίες το έκαναν να είναι σίγουρο ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν ενέχει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
Ωστόσο, η ανεξάρτητη έρευνα της εταιρείας σχετικά με το αν ο Χουάνγκ αποτελούσε στόχο ξένης μυστικής υπηρεσίας θα συνεχιστεί.
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