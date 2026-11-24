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New York Times: Παραβίαση συστημάτων της CIA και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ
New York Times: Παραβίαση συστημάτων της CIA και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ
Άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε μη απόρρητες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (ODNI) ανακάλυψαν πρόσφατα μια παραβίαση της κυβερνοασφάλειας που εξέθεσε ορισμένες από τις μη απόρρητες πληροφορίες τους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, άγνωστοι παραβίασαν ένα δίκτυο που αναζητά πληροφορίες από δημόσιο, μη απόρρητο υλικό. Αν και δεν ήταν σαφές ποιο συγκεκριμένα μη απόρρητο υλικό παραβιάστηκε, εκτιμάται ότι εκτέθηκαν και πληροφορίες από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραβίασης.
Η είδηση για την παραβίαση έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη έξαρση των διακοπών λειτουργίας τεχνολογικών συστημάτων και των περιστατικών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας παραβίασης που αναφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, άγνωστοι παραβίασαν ένα δίκτυο που αναζητά πληροφορίες από δημόσιο, μη απόρρητο υλικό. Αν και δεν ήταν σαφές ποιο συγκεκριμένα μη απόρρητο υλικό παραβιάστηκε, εκτιμάται ότι εκτέθηκαν και πληροφορίες από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραβίασης.
Από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι «δεν υπήρξαν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες ή σε απόρρητα συστήματα». Η CIA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
🚨 The CIA and the Office of the Director of National Intelligence have reportedly been hit with a Cybersecurity Breach NYT cites U.S. officials who say the breach exposed some of their unclassified information and affected an open-source intelligence analysis system, a network that mines public, unclassified material for intelligence insights.— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 24, 2026
Η είδηση για την παραβίαση έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη έξαρση των διακοπών λειτουργίας τεχνολογικών συστημάτων και των περιστατικών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας παραβίασης που αναφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.
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