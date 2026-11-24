Με ένα βίντεο, το οποίο είχε προετοιμάσει πριν από τον θάνατό της, αποχαιρέτησε τους διαδικτυακούς της φίλους η 60χρονη influencer από την Καλιφόρνια, Κρίστι Μίλερ





Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μετά τον θάνατό της, η Μίλερ εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ένα πολύχρωμο φούτερ και διατηρώντας μέχρι την τελευταία στιγμή το χιούμορ και την αισιοδοξία που τη χαρακτήριζαν.







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Instagram influencer announces her own death following a battle with Stage 4 breast cancer. Christie Miller says she has "crossed the veil" and has been reunited with her late husband, whom she was married to for 36 years. "If you’re missing me, please be sad. It’s normal to be sad. But also be happy that we got to spend time together. Whether it was in-person friends or a chance meeting, or we’ve known each other forever," she said. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 24, 2026





«Αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε ξανά μαζί και είναι τόσο όμορφο!», είπε.



«Είμαι μαζί με τον αγαπημένο μου» Στο αποχαιρετιστήριο βίντεο παρεμβάλλονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την κοινή ζωή του ζευγαριού.



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Η Μίλερ ανέφερε ότι είχε «κερδίσει» στο παιχνίδι της ζωής και ότι ένιωθε «απόλυτη ευτυχία, χωρίς καμία μεταμέλεια».



Η influencer, με καταγωγή από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας, αυτοαποκαλούνταν «επικεφαλής της χαράς» (chief joy officer) και είχε γίνει γνωστή για τη θετική στάση που διατηρούσε ακόμη και μετά τη διάγνωσή της, τον Ιούνιο του 2022, με καρκίνο του μαστού σταδίου 4, θετικό στον υποδοχέα HER2.



Στο τελευταίο της μήνυμα αναφέρθηκε και σε μια φράση που αποδίδεται στον Αμερικανό συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντοκτόρ Σους, εξηγώντας γιατί διαφωνούσε με το περιεχόμενό της.



Με ένα συγκινητικό βίντεο, το οποίο είχε προετοιμάσει πριν από τον θάνατό της, αποχαιρέτησε τους διαδικτυακούς της φίλους η 60χρονη influencer από την Καλιφόρνια στις ΗΠΑ , Κρίστι Μίλερ, η οποία πέθανε τη Δευτέρα (23/11), έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μετά τον θάνατό της, η Μίλερ εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ένα πολύχρωμο φούτερ και διατηρώντας μέχρι την τελευταία στιγμή το χιούμορ και την αισιοδοξία που τη χαρακτήριζαν.«Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Κρίστι Μίλερ και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω πεθάνει», ακούγεται να λέει.Στη συνέχεια, τραγουδώντας χαρούμενα, αναφέρεται στην επανένωσή της με τον αγαπημένο της σύζυγο, Μαρκ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 36 χρόνια και ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2025.«Αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε ξανά μαζί και είναι τόσο όμορφο!», είπε.Στο αποχαιρετιστήριο βίντεο παρεμβάλλονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την κοινή ζωή του ζευγαριού.«Έτσι είναι, έχω περάσει στην άλλη πλευρά. Κάθομαι μαζί με τον αγαπημένο μου», συνέχισε η 60χρονη, εκφράζοντας την πίστη της ότι θα συναντούσε ξανά τον σύζυγό της μετά τον θάνατό της.Η Μίλερ ανέφερε ότι είχε «κερδίσει» στο παιχνίδι της ζωής και ότι ένιωθε «απόλυτη ευτυχία, χωρίς καμία μεταμέλεια».Η influencer, με καταγωγή από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας, αυτοαποκαλούνταν «επικεφαλής της χαράς» (chief joy officer) και είχε γίνει γνωστή για τη θετική στάση που διατηρούσε ακόμη και μετά τη διάγνωσή της, τον Ιούνιο του 2022, με καρκίνο του μαστού σταδίου 4, θετικό στον υποδοχέα HER2.Στο τελευταίο της μήνυμα αναφέρθηκε και σε μια φράση που αποδίδεται στον Αμερικανό συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ντοκτόρ Σους, εξηγώντας γιατί διαφωνούσε με το περιεχόμενό της.

«Ο Ντοκτόρ Σους έχει μια φράση που πιστεύω ότι στην πραγματικότητα είναι λανθασμένη. Λέει: “Μη λυπάσαι επειδή τελείωσε, να χαίρεσαι επειδή συνέβη”», ανέφερε.



«Αν λοιπόν σας λείπω, σας παρακαλώ, επιτρέψτε στον εαυτό σας να λυπηθεί. Είναι φυσιολογικό να λυπάστε. Αλλά να χαίρεστε επίσης που είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο μαζί. Είτε ήμασταν φίλοι στην πραγματική ζωή, είτε συναντηθήκαμε τυχαία, είτε γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή».



«Η γλυκιά μας Κρίστι αποφοίτησε από το σχολείο της Γης» Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram.



«Η γλυκιά μας Κρίστι αποφοίτησε ειρηνικά από το σχολείο της Γης σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από αγάπη. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για το κύμα αγάπης που μας δείξατε!», ανέφερε η ανακοίνωση.



Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η 60χρονη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πλησίαζε στο τέλος της ζωής της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυπτε ότι είχε αρχίσει να απολαμβάνει φαγητά που απέφευγε μετά τη διάγνωσή της.



«Έχει αρχίσει η ΤΕΛΙΚΗ αντίστροφη μέτρηση και τρώω φαγητά που δεν θα έτρωγα ποτέ μετά τη διάγνωση του καρκίνου, τον Ιούνιο του 2022», είχε γράψει.



«Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι πόσες ημέρες προσθέτουμε στη ζωή μας» Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η Μίλερ είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι είχε ζήσει αρκετά χρόνια μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο τέταρτου σταδίου, χτυπώντας συμβολικά μια καμπάνα για να τιμήσει το θάρρος με το οποίο αντιμετώπιζε την ασθένειά της και τον επικείμενο θάνατό της.



Μόλις δύο εβδομάδες προτού φύγει από τη ζωή, είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα για την αξία της κάθε στιγμής.



«Γιατί η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι πόσες ημέρες προσθέτουμε στη ζωή μας. Είναι πόση ΖΩΗ βάζουμε στις ημέρες που μας έχουν δοθεί. Και εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμη με το να ΖΩ», είχε γράψει.



Η Μίλερ ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και αριθμούσε περίπου 60.000 ακολούθους συνολικά στο Instagram και το Facebook, μέσα από τα οποία μοιραζόταν στιγμές της καθημερινότητάς της και της πορείας της με τον καρκίνο.



Με το τελευταίο της βίντεο επέλεξε να αποχαιρετήσει η ίδια όσους την παρακολουθούσαν, αφήνοντάς τους ένα μήνυμα για την αγάπη, την απώλεια και την αξία του χρόνου που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους μας.