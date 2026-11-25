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Εθνική Λυρική Σκηνή: Οι παραστάσεις της γίνονται διεθνείς μέσα από την παρουσίασή τους στο Mezzo Live HD
Εθνική Λυρική Σκηνή: Οι παραστάσεις της γίνονται διεθνείς μέσα από την παρουσίασή τους στο Mezzo Live HD
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια καλλιτεχνικά τηλεοπτικά δίκτυα
Σε ολόκληρο τον κόσμο θα ταξιδέψουν οι παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από την προβολή τους στο διεθνές τηλεοπτικό κανάλι Mezzo Live HD, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα για την κλασική μουσική, την όπερα και τον χορό, με φανατικούς θεατές, που μεταδίδεται σε πάνω από 80 χώρες
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), θα παρουσιαστεί, σε πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» που βιντεοσκοπήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, όπου παρουσιάστηκε με ξεχωριστή επιτυχία.
Πρόκειται για ένα μεικτό θέαμα, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται σε ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, με άξονα νέες και παλαιότερες συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη. Τρία έργα μουσικής δωματίου, εμπνευσμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία ο συνθέτης έχει μελοποιήσει σε μορφή αμανέ. Ο τραγουδιστής Ζαχαρίας Καρούνης ερμηνεύει τα ποιήματα επί σκηνής, ενώ οι χορευτές και οι μουσικοί συνοδεύουν τον τραγουδιστή με ισοκρατήματα που ο συνθέτης συνέθεσε και δίδαξε, δημιουργώντας ένα μεταφυσικό, απόκοσμο μουσικό σύμπαν γεμάτο χρώματα και ρυθμούς.
Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι, η Πατρίσια Απέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, δημιουργούν πρωτότυπες χορογραφίες για τους εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, σε διάλογο με τη μουσική.
Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Γιώργος Κουμεντάκης και ο Πέτρος Τουλούδης, ο οποίος δημιουργεί επίσης και την εικαστική εγκατάσταση που μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (σαντούρι), Γιάννης Παπατζανής (κρουστά, φωνή), καθώς και τα σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Τα κοστούμια υπογράφει η Daglara και την επιμέλεια των φωτισμών του Νίκου Βλασόπουλου ο Δημήτρης Κουτάς.
Παράλληλα, έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2026, το Mezzo Live HD παρουσιάζει τον Κύκλο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ένα αφιέρωμα στο μοναδικό ελληνικό λυρικό θέατρο, που αναδεικνύει το πολυσχιδές καλλιτεχνικό του έργο και την παρουσία του στη σύγχρονη δημιουργία. Ο κύκλος περιλαμβάνει τρεις εμβληματικές παραγωγές της ΕΛΣ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του οπερατικού ρεπερτορίου.
Έως και τις 25 Νοεμβρίου, παρουσιάζεται η μπαρόκ όπερα «Ο θρίαμβος της Ιουδίθ» του Αντόνιο Βιβάλντι, σε μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Το δίπτυχο όπερας με τον «Αλέκο» του Σεργκέι Ραχμάνινοφ σε σκηνοθεσία Φανί Αρντάν και τον «Πύργο του Κυανοπώγωνα» του Μπέλα Μπάρτοκ με την υπογραφή του Θέμελη Γλυνάτση, σε μουσική διεύθυνση του Φαμπρίτσιο Βεντούρα, παρουσιάζεται έως και τις 27 Νοεμβρίου. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία του Ολιβιέ Πυ και μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, η οποία παρουσιάζεται έως και τις 2 Δεκεμβρίου.
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), θα παρουσιαστεί, σε πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» που βιντεοσκοπήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, όπου παρουσιάστηκε με ξεχωριστή επιτυχία.
Πρόκειται για ένα μεικτό θέαμα, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται σε ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, με άξονα νέες και παλαιότερες συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη. Τρία έργα μουσικής δωματίου, εμπνευσμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία ο συνθέτης έχει μελοποιήσει σε μορφή αμανέ. Ο τραγουδιστής Ζαχαρίας Καρούνης ερμηνεύει τα ποιήματα επί σκηνής, ενώ οι χορευτές και οι μουσικοί συνοδεύουν τον τραγουδιστή με ισοκρατήματα που ο συνθέτης συνέθεσε και δίδαξε, δημιουργώντας ένα μεταφυσικό, απόκοσμο μουσικό σύμπαν γεμάτο χρώματα και ρυθμούς.
Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι, η Πατρίσια Απέργη, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, δημιουργούν πρωτότυπες χορογραφίες για τους εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, σε διάλογο με τη μουσική.
Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Γιώργος Κουμεντάκης και ο Πέτρος Τουλούδης, ο οποίος δημιουργεί επίσης και την εικαστική εγκατάσταση που μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (σαντούρι), Γιάννης Παπατζανής (κρουστά, φωνή), καθώς και τα σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Τα κοστούμια υπογράφει η Daglara και την επιμέλεια των φωτισμών του Νίκου Βλασόπουλου ο Δημήτρης Κουτάς.
Παράλληλα, έως και τις αρχές Δεκεμβρίου 2026, το Mezzo Live HD παρουσιάζει τον Κύκλο Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ένα αφιέρωμα στο μοναδικό ελληνικό λυρικό θέατρο, που αναδεικνύει το πολυσχιδές καλλιτεχνικό του έργο και την παρουσία του στη σύγχρονη δημιουργία. Ο κύκλος περιλαμβάνει τρεις εμβληματικές παραγωγές της ΕΛΣ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του οπερατικού ρεπερτορίου.
Έως και τις 25 Νοεμβρίου, παρουσιάζεται η μπαρόκ όπερα «Ο θρίαμβος της Ιουδίθ» του Αντόνιο Βιβάλντι, σε μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου και σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Το δίπτυχο όπερας με τον «Αλέκο» του Σεργκέι Ραχμάνινοφ σε σκηνοθεσία Φανί Αρντάν και τον «Πύργο του Κυανοπώγωνα» του Μπέλα Μπάρτοκ με την υπογραφή του Θέμελη Γλυνάτση, σε μουσική διεύθυνση του Φαμπρίτσιο Βεντούρα, παρουσιάζεται έως και τις 27 Νοεμβρίου. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τη «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία του Ολιβιέ Πυ και μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, η οποία παρουσιάζεται έως και τις 2 Δεκεμβρίου.
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