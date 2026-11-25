Η λαμπρή ιστορία των Αρσακείων Σχολείων, σχεδόν δύο αιώνες μετά την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, παρουσιάζεται στον χώρο από τον οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε, το Αρσάκειο Μέγαρο, μέσα από την επετειακή έκθεση «190 Χρόνια Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: 1836-2026» που θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 19.00, στις Αίθουσες Λόγου και Τέχνης «Γεώργιος Μπαμπινιώτης».



Η έκθεση έχει στόχο να αναδείξει το εύρος της εκπαιδευτικής προσφοράς των Αρσακείων Σχολείων και, παράλληλα, ανασυνθέτει και τη συλλογική μνήμη της αρσακειακής κοινότητας: τα πρόσωπα, τις εμπειρίες και τις αξίες που συνδέουν τις διαδοχικές γενιές μαθητών. Τέλος, προβάλλει τη δυναμική των Αρσακείων Σχολείων να διευρύνονται, να δημιουργούν και να προσφέρουν διαχρονικά.Ιστορικά το έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ξεκινά με το Βασιλικό Διάταγμα τού Όθωνος για την ίδρυση της «Ἐν Ἀθήναις Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας» που δημοσιεύεται στις 9 Σεπτεμβρίου 1836 και εγκρίνει ως πρόεδρο τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Με αυτό, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αναλαμβάνει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος έναν εθνικό σκοπό, τη μόρφωση των Ελληνίδων.

Οραματιστές της ίδρυσης αυτού του εκπαιδευτικού οργανισμού υπήρξαν τρεις εξέχουσες μορφές της ελληνικής παιδείας, ο Ιωάννης Κοκκώνης, ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο Μισαήλ Αποστολίδης, ενώ μεγάλοι ευεργέτες της Εταιρείας υπήρξαν ο ιατρός, πολιτικός και μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Απόστολος Αρσάκης και η Ελένη Τοσίτσα, των οποίων το όνομα φέρουν τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: Αρσάκεια και Τοσίτσεια.



Κλείσιμο Πορτραίτο Απόστολου Αρσακη

Μορφές δασκάλων, μαθητών, μελών της Διοίκησης, σχολικοί χώροι, εκπαιδευτικές διαδικασίες, αντικείμενα μάθησης, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, ποικίλες μαθητικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, παλαιότερες και νεότερες, ενδυμασίες, πλούσιο φωτογραφικό και έντυπο υλικό παίρνουν από το χέρι τον επισκέπτη και τον οδηγούν να βιώσει, νοητικά και συναισθηματικά, μια διαδρομή 190 χρόνων εκπαίδευσης και παιδείας που εστιάζει στην γνώση και στην αγωγή, ισορροπώντας μεταξύ της μακράς ιστορίας και της πλήρως εκσυγχρονισμένης εκπαίδευσης.

Η έκθεση, με αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνικής, πληροφορεί, ενημερώνει, συγκινεί, εμπνέει, εντυπωσιάζει. Επιτελεί και αυτή «έργο παιδείας» που συνάδει με το πνεύμα το οποίο διέπει επί 190 χρόνια τα Αρσάκεια Σχολεία και την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

Ο επιμελητής της έκθεσης κ. Τάκης Μαυρωτάς σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η τέχνη είναι ο φωτερός δρόμος της ελληνικής κοσμοθεώρησης, αφού η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής ταυτότητας των παιδιών είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Η πνευματική και καλλιτεχνική τους προκοπή είναι το ζητούμενο και ουσιαστικά εκφράζει την εκπλήρωση ενός χρέους για έναν καλύτερο κόσμο με οικουμενικές διαστάσεις, με την αγάπη των παιδιών για την τέχνη να τα πηγαίνει πιο βαθιά στην εξέλιξη του κόσμου, δίνοντας προτεραιότητα στην αθωότητα της ανεπιτήδευτης έκφρασης. Τα παιδιά πάντα σκέφτονται δυνατά και γενναιόδωρα. Έτσι, οι μαθητές των Αρσακείων, διαφορετικών τάξεων και ηλικιών, μέσω της δημιουργικής συμμετοχής τους, γίνονται και αυτοί πρωταγωνιστές της έκθεσης με την ενθάρρυνση και την παρότρυνση των δασκάλων τους, φανερώνοντάς μας πώς αυτοί οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το σχολείο τους και την τέχνη.»

Η έκθεση διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη των κ. Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, των κ. Θεοδώρου Μικρόπουλου και Παναγιώτη Ηλιάδη, του κ. Κυριάκου Τσιγκίρογλου και του Ιδρύματος Λάτση.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-20.00

Σάββατο και Κυριακή 10.00-16.00.