Η εξέλιξη αποτυπώνει την ισχυρή αντίδραση των επενδυτών στην επαναφορά του συνιδρυτή της Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου





Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών που επεξεργάστηκε η Wall Street Journal, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia οδεύει προς αύξηση κατά 847,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της JPMorgan Chase, ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στον κόσμο.







Η εξέλιξη αποτυπώνει την ισχυρή αντίδραση των επενδυτών στην επαναφορά του συνιδρυτή της Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου και την κρίση που ακολούθησε στην εταιρεία εξαιτίας του σκανδάλου με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του.



Το ποσό των 847,8 δισ. δολαρίων αποτελεί εκτίμηση με βάση την πορεία της μετοχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι οριστικοποιημένο κέρδος χρηματιστηριακής αξίας.



Morgan Stanley: «Αυτή είναι η ευκαιρία που περιμέναμε» Την αισιοδοξία για ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών ενισχύουν και οι αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι θεωρούν ότι οι πρόσφατες μεγάλες απώλειες έχουν δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.



Η ομάδα στρατηγικής της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον, επισημαίνει ότι τόσο οι εταιρικές επιδόσεις όσο και οι αποτιμήσεις συνηγορούν υπέρ μιας ανοδικής αντίδρασης μετά τη βίαιη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας.



«Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που περιμέναμε υπομονετικά και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.



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Η Morgan Stanley εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των αμερικανικών μετοχών σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τις αρχές Απριλίου, θεωρώντας ότι η υποχώρηση των αποτιμήσεων δημιουργεί περιθώρια ανάκαμψης.



Τραμπ: «Η Nvidia έλαβε τη σωστή απόφαση» Την επαναφορά του Χουάνγκ χαιρέτισε δημόσια και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia «σωστή και ενδεδειγμένη».



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται την ηγεσία του Χουάνγκ στη Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστούν η ανάπτυξη και η ευημερία τόσο της εταιρείας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia προκαλεί εντυπωσιακό ράλι στη Wall Street , με την εταιρεία να βρίσκεται σε τροχιά καταγραφής ενός πρωτοφανούς χρηματιστηριακού ρεκόρ.Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών που επεξεργάστηκε η Wall Street Journal, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia οδεύει προς αύξηση κατά 847,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μόνο ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της JPMorgan Chase, ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στον κόσμο.Εφόσον η άνοδος διατηρηθεί μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Nvidia θα καταγράψει τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση χρηματιστηριακής αξίας που έχει σημειωθεί ποτέ από εισηγμένη εταιρεία.Η εξέλιξη αποτυπώνει την ισχυρή αντίδραση των επενδυτών στην επαναφορά του συνιδρυτή της Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του στις 12 Νοεμβρίου και την κρίση που ακολούθησε στην εταιρεία εξαιτίας του σκανδάλου με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του.Το ποσό των 847,8 δισ. δολαρίων αποτελεί εκτίμηση με βάση την πορεία της μετοχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι οριστικοποιημένο κέρδος χρηματιστηριακής αξίας.Την αισιοδοξία για ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών ενισχύουν και οι αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι θεωρούν ότι οι πρόσφατες μεγάλες απώλειες έχουν δημιουργήσει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.Η ομάδα στρατηγικής της αμερικανικής τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάικλ Γουίλσον, επισημαίνει ότι τόσο οι εταιρικές επιδόσεις όσο και οι αποτιμήσεις συνηγορούν υπέρ μιας ανοδικής αντίδρασης μετά τη βίαιη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας.«Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που περιμέναμε υπομονετικά και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να περάσει», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους τη Δευτέρα.Όπως εξήγησαν, οι αγορές συνήθως διαμορφώνουν πυθμένα σε περιόδους αρνητικών ειδήσεων και απομόχλευσης, δύο χαρακτηριστικά που κυριάρχησαν κατά το πρόσφατο sell off.Η Morgan Stanley εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των αμερικανικών μετοχών σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τις αρχές Απριλίου, θεωρώντας ότι η υποχώρηση των αποτιμήσεων δημιουργεί περιθώρια ανάκαμψης.Την επαναφορά του Χουάνγκ χαιρέτισε δημόσια και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia «σωστή και ενδεδειγμένη».Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία χρειάζεται την ηγεσία του Χουάνγκ στη Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστούν η ανάπτυξη και η ευημερία τόσο της εταιρείας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει ενδείξεις πως η επιστροφή του Χουάνγκ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.



Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει επιβεβαιώσει πως η κυβέρνηση δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για συμμετοχή του Χουάνγκ σε παράνομες ενέργειες.



Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει την εσωτερική έρευνα που αφορά στη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.



Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Χουάνγκ «μεγάλο πατριώτη» και «εθνικό θησαυρό», αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ρόλο της Nvidia για την τεχνολογική και οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.



Στο επίκεντρο και η SpaceX Θετική ήταν και η αντίδραση της SpaceX, με τη μετοχή να ενισχύεται σχεδόν κατά 3%, μετά την έναρξη κάλυψης από τη Jefferies με σύσταση αγοράς.



Η επενδυτική εταιρεία έθεσε τιμή-στόχο τα 210 δολάρια, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 64% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.



Η αναλύτρια, Σίλα Καχιάογλου, επισήμανε ότι η τεχνολογική υπεροχή της SpaceX έχει επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στις εκτοξεύσεις φορτίων σε γήινη τροχιά.



Κατά την εκτίμησή της, αυτή η τεχνολογική βάση μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στους τομείς του Διαστήματος και της συνδεσιμότητας, καθώς και σημαντικές προοπτικές στον τομέα της υπερνοημοσύνης.



Η εβδομάδα στη Wall Street θα είναι συντομότερη λόγω της αμερικανικής εορτής των Ευχαριστιών. Οι αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, στις 20:00 ώρα Ελλάδος.