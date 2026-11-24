Το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από το 1950, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η μείωση έλαβε χώρα πριν την εφαρμογή ενός σχεδόν ολοκληρωτικού πετρελαϊκού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον, από τις αρχές του 2026, ο οποίος επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση