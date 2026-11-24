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Το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από το 1950, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από το 1950, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Η μείωση έλαβε χώρα πριν την εφαρμογή ενός σχεδόν ολοκληρωτικού πετρελαϊκού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον, από τις αρχές του 2026, ο οποίος επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση
Για πρώτη φορά από το 1950 μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα, με μια πτώση μάλιστα άνω των τεσσάρων ετών το διάστημα μεταξύ 2020 και 2025, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα.
«Σε γενικές γραμμές, η θνησιμότητα αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 1950, από τα 78,8 έτη το 2020 στα 74,4 έτη το 2025», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ.
Αυτή η μείωση έλαβε χώρα πριν ακόμη από την εφαρμογή ενός σχεδόν ολοκληρωτικού πετρελαϊκού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον, από τον Ιανουάριο, ο οποίος επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση, που συνταράσσει τη νήσο από το 2020 και εξάντλησε τα συναλλαγματικά αποθέματα της κυβέρνησης.
Η Κούβα τελεί επίσης υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962.
Το σύστημα υγείας της Κούβας, για καιρό αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητά του, «διανύει μια δύσκολη και κρίσιμη» περίοδο, εκτιμά ο Γκεμπρεγέσους.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην Κούβα υπερδιπλασιάστηκε, από περίπου 4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2020 σε 9,9 θανάτους το 2025. Επιπλέον, η μητρική θνησιμότητα καταγράφει άνοδο, από τους 37,4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2019 σε 44,1 το 2025.
Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από παιδιατρικό καρκίνο μειώθηκε από το 85% στο 65% μετά την έναρξη του ενεργειακού αποκλεισμού, συμπλήρωσε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε τη χορήγηση βοήθειας ύψους δύο εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη του παιδικού εμβολιασμού και την αγορά βασικού ιατρικού εξοπλισμού.
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςδήλωσε επίσης ότι ο οργανισμός του και ο ΟΗΕ παρέχουν τη «στήριξή» τους στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κομμουνιστική κυβέρνηση υπέρ της οικονομίας της αγοράς, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα ολόκληρων τομέων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα.
«Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση αφορούν την οικονομία, την αγορά, την υγεία και σχεδόν όλους τους τομείς. Και εμείς της παρέχουμε τη στήριξή μας», υπογράμμισε ο ίδιος.
«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους τομείς, εξαιτίας των κυρώσεων, τις οποίες όλοι γνωρίζουν. Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει παράλληλα πως υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα», τόνισε.
«Σε γενικές γραμμές, η θνησιμότητα αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής στην Κούβα μειώθηκε για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 1950, από τα 78,8 έτη το 2020 στα 74,4 έτη το 2025», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ.
Αυτή η μείωση έλαβε χώρα πριν ακόμη από την εφαρμογή ενός σχεδόν ολοκληρωτικού πετρελαϊκού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον, από τον Ιανουάριο, ο οποίος επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική κρίση, που συνταράσσει τη νήσο από το 2020 και εξάντλησε τα συναλλαγματικά αποθέματα της κυβέρνησης.
Η Κούβα τελεί επίσης υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962.
Το σύστημα υγείας της Κούβας, για καιρό αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητά του, «διανύει μια δύσκολη και κρίσιμη» περίοδο, εκτιμά ο Γκεμπρεγέσους.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας στην Κούβα υπερδιπλασιάστηκε, από περίπου 4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2020 σε 9,9 θανάτους το 2025. Επιπλέον, η μητρική θνησιμότητα καταγράφει άνοδο, από τους 37,4 θανάτους για 1.000 γεννήσεις το 2019 σε 44,1 το 2025.
Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από παιδιατρικό καρκίνο μειώθηκε από το 85% στο 65% μετά την έναρξη του ενεργειακού αποκλεισμού, συμπλήρωσε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε τη χορήγηση βοήθειας ύψους δύο εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη του παιδικού εμβολιασμού και την αγορά βασικού ιατρικού εξοπλισμού.
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςδήλωσε επίσης ότι ο οργανισμός του και ο ΟΗΕ παρέχουν τη «στήριξή» τους στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε η κομμουνιστική κυβέρνηση υπέρ της οικονομίας της αγοράς, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα ολόκληρων τομέων της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα.
«Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση αφορούν την οικονομία, την αγορά, την υγεία και σχεδόν όλους τους τομείς. Και εμείς της παρέχουμε τη στήριξή μας», υπογράμμισε ο ίδιος.
«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους τομείς, εξαιτίας των κυρώσεων, τις οποίες όλοι γνωρίζουν. Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει παράλληλα πως υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα», τόνισε.
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