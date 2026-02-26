Βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου προκήρυξε η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρεντέρικσεν
ΚΟΣΜΟΣ
Δανία Βουλευτικές Εκλογές Εκλογές Μέτε Φρεντέρικσεν

Βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου προκήρυξε η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρεντέρικσεν

Η Δανή πρωθυπουργός επιδιώκει να κεφαλοποιήσει την ενισχυμένη δημοτικότητά της που απέσπασε από την ανυποχώρηση στάση που επέδειξε απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου προκήρυξε η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρεντέρικσεν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Δανία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, επιδιώκοντας να κεφαλοποιήσει την ενισχυμένη δημοτικότητά της που απέσπασε από την ανυποχώρηση στάση που επέδειξε απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Η Φρεντέρικσεν πέρασε τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά του ανανεωμένου ενδιαφέροντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του στρατηγικής σημασίας νησιού της Αρκτικής, που αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτή της η κινητοποίηση τόνωσε τη δημοτικότητά της, μετά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώσης για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η κρίση της Γροιλανδίας έχει αναβαθμίσει περαιτέρω το προφίλ της Φρεντέρικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την ταχεία αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στη Δανία και για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι εκλογές της 24ης Μαρτίου θα δείξουν αν οι Δανοί ψηφοφόροι θα ανταμείψουν το διεθνές ηγετικό προφίλ της Φρεντέρικσεν και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας ή θα τιμωρήσουν την κυβέρνησή της για έλλειψη προσοχής, όπου λένε επικριτές, στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης