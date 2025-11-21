Ο Ζελένσκι ανάμεσα σε Συμπληγάδες: Η ασφυκτική πίεση από τον Τραμπ, το ρωσικό σφυροκόπημα στο μέτωπο και το τελεσίγραφο των έξι ημερών

Η θητεία του θα έληγε την άνοιξη του 2024, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Εάν αποδεχτεί το αμερικανικό σχέδιο, έχει ένα περιθώριο 100 ημερών, για να οδηγήσει τη χώρα του σε εκλογές.Στο πολιτικό σκηνικό, ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Βαλερί Ζαλούζνι, θεωρείται πιθανός μελλοντικός αντίπαλος, παρά τις δικές του διαψεύσεις. Μετά τις επιτυχημένες αντεπιθέσεις του πρώτου έτους του πολέμου, αποπέμφθηκε στα τέλη του 2023 και σήμερα υπηρετεί ως πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.Παρότι απορρίπτει κάθε πολιτική φιλοδοξία, δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν θεωρητικά ανταγωνιστικό απέναντι στον Ζελένσκι, ενισχύοντας τη σχετική σεναριολογία. Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο δεν έχει καταφέρει να διευρύνει τη βάση του και απέτυχε ακόμη και στην προσπάθεια συλλογής των απαιτούμενων υπογραφών για ψήφο δυσπιστίας.Σχεδόν τέσσερα χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μία σύμπτωση κρίσεων, που δοκιμάζουν την ικανότητά του να ηγείται ενός κουρασμένου έθνους. Και ο χρόνος ήδη μετράει αντίστροφα...