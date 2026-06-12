Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων
ΕΛΛΑΔΑ
Προαστιακός Hellenic Train

Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων

Λόγω εμποδίου η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς ακινητοποιήθηκε προσωρινά - Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση

Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων
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Συρμός του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train, πρόκειται για την αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο του Προαστιακού 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) και η οποία ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω αυτού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις των δρομολογίων ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Λόγω του συμβάντος αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Κλείσιμο
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
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