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Παναθηναϊκός: Παρελθόν και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς
Παναθηναϊκός: Παρελθόν και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς
Μετά τον Γιάννη Κώτσιρα ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Φιλίπ Τζούριτσιτς.
Η πράσινη ΠΑΕ ανανέωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σέρβο μέσο όπως έκανε σήμερα και με τον Γιάννη Κώτσιρα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.
Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».
Η πράσινη ΠΑΕ ανανέωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σέρβο μέσο όπως έκανε σήμερα και με τον Γιάννη Κώτσιρα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.
Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».
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