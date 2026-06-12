Μουντιάλ 2026: Πέθανε ο Μπρίτο, μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970
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Μουντιάλ 2026: Πέθανε ο Μπρίτο, μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Βραζιλίας απεβίωσε στα 86 του χρόνια μετά από νοσηλεία σε ίδρυμα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο

Μουντιάλ 2026: Πέθανε ο Μπρίτο, μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970
Πέθανε την Πέμπτη, την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό, σε ηλικία 86 ετών ο Μπρίτο, πρώην αμυντικός που ήταν βασικός στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Νοσηλευόταν από τις 14 Μαΐου σε νοσοκομείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λόγω πνευμονίας. Η είδηση ​​του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.

Βασικός παίκτης στην κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στο Μεξικό, ο Μπρίτο ξεκίνησε βασικός σε κάθε παιχνίδι του τουρνουά και ήταν γνωστός για την εντυπωσιακή σωματική του δύναμη και αντοχή, θεωρούμενος ο παίκτης με την καλύτερη φυσική κατάσταση στη διοργάνωση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έκανε 61 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βάσκο ντα Γκάμα, όπου έπαιξε για πάνω από μια δεκαετία και έκανε περισσότερες από 400 εμφανίσεις.

Το 1969, μεταγράφηκε στην αντίπαλη Φλαμένγκο, την ομάδα που εκπροσώπησε όταν κλήθηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Αφού κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο την ίδια χρονιά, μετακόμισε στην Κρουζέιρο. Αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, όπως η Ιντερνασιονάλ, η Κορίνθιανς και η Αθλέτικο Παραναένσε, καθώς και οι Ντιμπρόματα-Γκουέιβι και η Ρίβερ-Πι.




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