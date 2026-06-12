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Μουντιάλ 2026: Πέθανε ο Μπρίτο, μέλος της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970
Ο παλαίμαχος αμυντικός της Βραζιλίας απεβίωσε στα 86 του χρόνια μετά από νοσηλεία σε ίδρυμα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο
Νοσηλευόταν από τις 14 Μαΐου σε νοσοκομείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λόγω πνευμονίας. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram.
Βασικός παίκτης στην κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στο Μεξικό, ο Μπρίτο ξεκίνησε βασικός σε κάθε παιχνίδι του τουρνουά και ήταν γνωστός για την εντυπωσιακή σωματική του δύναμη και αντοχή, θεωρούμενος ο παίκτης με την καλύτερη φυσική κατάσταση στη διοργάνωση.
Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έκανε 61 συμμετοχές με την εθνική Βραζιλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βάσκο ντα Γκάμα, όπου έπαιξε για πάνω από μια δεκαετία και έκανε περισσότερες από 400 εμφανίσεις.
Το 1969, μεταγράφηκε στην αντίπαλη Φλαμένγκο, την ομάδα που εκπροσώπησε όταν κλήθηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.
Αφού κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο την ίδια χρονιά, μετακόμισε στην Κρουζέιρο. Αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, όπως η Ιντερνασιονάλ, η Κορίνθιανς και η Αθλέτικο Παραναένσε, καθώς και οι Ντιμπρόματα-Γκουέιβι και η Ρίβερ-Πι.
O Sport Club Internacional recebe com profundo pesar o falecimento de Brito, zagueiro titular do Brasil na conquista do Tri, em 1970, e de passagem pelo Clube do Povo entre os anos de 1958 e 1959.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 12, 2026
Desejamos força aos amigos e familiares e nos unimos ao futebol brasileiro neste… pic.twitter.com/b1wcqJfbR4
Garrincha, Pelé e Brito!— Noite de Copa (@Noitedecopa) June 12, 2026
Três lendas do nosso futebol que agora estão no céu 🥺⭐⭐⭐ pic.twitter.com/T4iQ43eU6R
O ex-zagueiro Hércules Brito Ruas, campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira, morreu nesta quinta (11), aos 86 anos, no RJ. A informação foi divulgada pela família. Ele estava internado desde 13 de maio no Hospital Casa Ilha do Governador, tratando uma pneumonia.… pic.twitter.com/kjDuB8k8Jz— Hugo Gloss (@HugoGloss) June 12, 2026
Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, perdemos um dos gigantes do tricampeonato mundial: Hércules Brito Ruas.— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2026
A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro, que defendeu de forma histórica a nossa Seleção e honrou as cores do Glorioso na década de… pic.twitter.com/xH58NRyz3Z
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