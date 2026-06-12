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Τεράστια φωτιά σε αποθήκες φαρμάκων στην Καλιφόρνια, μπορεί να καίει για πολλές ημέρες προειδοποιούν οι Αρχές, δείτε βίντεο
Και οι 120 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια - Πυκνά μαύρα σύννεφα υψώθηκαν στον ουρανό δημιουργώντας ένας τρομακτικό σκηνικό
Σύμφωνα με πληροφορίες του abc, έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματισμένους, αλλά ολόκληρη το συγκρότημα με αποθήκες, περίπου 93 στρεμμάτων, έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Και οι 120 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ωστόσο η αποθήκη της Medline έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Πυκνά μαύρα σύννεφα υψώθηκαν στον ουρανό δημιουργώντας ένας τρομακτικό σκηνικό. Μέχρι και σήμερα το πρωί, υπάρχει ακόμα μία τεράστια στήλη καπνού που περιγράφεται ως «τοίχος καπνού».
Firefighters battled a massive medical supply warehouse fire in Tracy that sent billowing black smoke into the Bay Area on Thursday afternoon.— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 11, 2026
Video courtesy of @kcranews pic.twitter.com/ortBY1h70u
Τα συστήματα πυρόσβεσης δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπεΟι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αναμένεται να παραμείνουν στον τόπο του συμβάντος τις επόμενες ημέρες. Όταν οι πυροσβέστες έσπευσαν για πρώτη φορά στο εσωτερικό του κτιρίου, συνειδητοποίησαν ότι το σύστημα καταιονιστήρων (σύστημα πυρόσβεσης του κτιρίου) της αποθήκης και οι πυροσβεστικοί κρουνοί στις εγκαταστάσεις δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. «Αρχικά αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την πίεση του νερού κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί εντός της αυλής της εγκατάστασης δεν είχαν επαρκή πίεση. Επομένως, έπρεπε να συνδεθούμε με τους πυροσβεστικούς κρουνούς στο δρόμο, από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης», δήλωσε ο αρχηγός Randall Bradley.
🚒 Fire breaks out at Medline Industries medical supply warehouse in Tracy, California, US— Anadolu English (@anadoluagency) June 12, 2026
📍 Blaze engulfs most of 93,000-square-meter facility as nearby warehouses and logistics centers are evacuated over spread risk pic.twitter.com/ow165qgQKd
«Μέσα σε 30 λεπτά, το μισό κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες»Ένας άνδρας που εργάζεται στην αποθήκη της Medline τόνισε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. «Νόμιζα ότι θα κατάφερναν να την περιορίσουν σε εκείνη την περιοχή και ότι τα άλλα τμήματα θα μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους και τα λοιπά. Αλλά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Θα έλεγα ότι μέσα σε 30 λεπτά, το μισό κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες», είπε ο Αντόνιο Ταλαβέρα.
Οι πρώτοι ανταποκριτές τόνισαν ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους, όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ήταν να διασφαλίσουν ότι αυτή η τεράστια πυρκαγιά δεν θα εξαπλωνόταν αλλού. Κατάφεραν να σώσουν μια γειτονική εγκατάσταση της FedEx που είχε πάρει φωτιά. Μια πυρκαγιά κοντά στο τοπικό αεροδρόμιο έχει κατασβεστεί πλήρως.
Οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι το απόθεμα χαρτονιών και χαρτιών της εγκατάστασης φέρεται να τροφοδότησε τις φλόγες, προκαλώντας την εξάπλωση σπινθήρων σε απόσταση έως και 4 χιλιομέτρων. Οι σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν τρεις μικρότερες πυρκαγιές.
The early moments of the medical warehouse fire in Tracy, California, appear to have been captured on camera by an employee inside the now-destroyed million-square-foot Medline facility: https://t.co/bQnxaJcwRO pic.twitter.com/OWyKaOqXyd— CBS Sacramento (@CBSSacramento) June 12, 2026
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