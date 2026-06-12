Τεράστια φωτιά σε αποθήκες φαρμάκων στην Καλιφόρνια, μπορεί να καίει για πολλές ημέρες προειδοποιούν οι Αρχές, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Καλιφόρνια Αποθήκη Φάρμακα

Τεράστια φωτιά σε αποθήκες φαρμάκων στην Καλιφόρνια, μπορεί να καίει για πολλές ημέρες προειδοποιούν οι Αρχές, δείτε βίντεο

Και οι 120 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια - Πυκνά μαύρα σύννεφα υψώθηκαν στον ουρανό δημιουργώντας ένας τρομακτικό σκηνικό

Τεράστια φωτιά σε αποθήκες φαρμάκων στην Καλιφόρνια, μπορεί να καίει για πολλές ημέρες προειδοποιούν οι Αρχές, δείτε βίντεο
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Μία τεράστια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε αποθήκες με ιατρικές προμήθειες στο Medline Distribution Center, στην Καλιφόρνια. Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει μέχρι σήμερα, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσβεση ενδέχεται να διαρκέσει πολλές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του abc, έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματισμένους, αλλά ολόκληρη το συγκρότημα με αποθήκες, περίπου 93 στρεμμάτων, έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Και οι 120 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ωστόσο η αποθήκη της Medline έχει καταστραφεί ολοσχερώς. 

Πυκνά μαύρα σύννεφα υψώθηκαν στον ουρανό δημιουργώντας ένας τρομακτικό σκηνικό. Μέχρι και σήμερα το πρωί, υπάρχει ακόμα μία τεράστια στήλη καπνού που περιγράφεται ως «τοίχος καπνού».

Τα συστήματα πυρόσβεσης δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αναμένεται να παραμείνουν στον τόπο του συμβάντος τις επόμενες ημέρες. Όταν οι πυροσβέστες έσπευσαν για πρώτη φορά στο εσωτερικό του κτιρίου, συνειδητοποίησαν ότι το σύστημα καταιονιστήρων (σύστημα πυρόσβεσης του κτιρίου) της αποθήκης και οι πυροσβεστικοί κρουνοί στις εγκαταστάσεις δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. «Αρχικά αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την πίεση του νερού κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί εντός της αυλής της εγκατάστασης δεν είχαν επαρκή πίεση. Επομένως, έπρεπε να συνδεθούμε με τους πυροσβεστικούς κρουνούς στο δρόμο, από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης», δήλωσε ο αρχηγός Randall Bradley.

«Μέσα σε 30 λεπτά, το μισό κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες»

Ένας άνδρας που εργάζεται στην αποθήκη της Medline τόνισε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. «Νόμιζα ότι θα κατάφερναν να την περιορίσουν σε εκείνη την περιοχή και ότι τα άλλα τμήματα θα μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους και τα λοιπά. Αλλά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Θα έλεγα ότι μέσα σε 30 λεπτά, το μισό κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες»,  είπε ο Αντόνιο Ταλαβέρα.

Οι πρώτοι ανταποκριτές τόνισαν ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους, όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ήταν να διασφαλίσουν ότι αυτή η τεράστια πυρκαγιά δεν θα εξαπλωνόταν αλλού. Κατάφεραν να σώσουν μια γειτονική εγκατάσταση της FedEx που είχε πάρει φωτιά. Μια πυρκαγιά κοντά στο τοπικό αεροδρόμιο έχει κατασβεστεί πλήρως.

Κλείσιμο
Οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι το απόθεμα χαρτονιών και χαρτιών της εγκατάστασης φέρεται να τροφοδότησε τις φλόγες, προκαλώντας την εξάπλωση σπινθήρων σε απόσταση έως και 4 χιλιομέτρων. Οι σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν τρεις μικρότερες πυρκαγιές.
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