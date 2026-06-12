Στουρνάρας: «Δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου» για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θέτει ερωτήματα για την ερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου στα δάνεια του νόμου Κατσέλη και προτείνει επανεξέταση των φοροαπαλλαγών για πιο στοχευμένη στήριξη