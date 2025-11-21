Guardian: To ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι απλώς μετάφραση από τα ρωσικά
Η ανάγνωση του κειμένου δείχνει ότι κάποιες λέξεις και η σύνταξη παραπέμπουν στα ρωσικά παρά στα αγγλικά
Από πολλές πλευρές ακούγονται οι αιτιάσεις για το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία ότι είναι καθ’ υπαγόρευση του Κρεμλίνου.
Μια προσεκτικότερη ανάγνωση, ωστόσο, δείχνει ότι αυτό μπορεί να ισχύει και κυριολεκτικά, αν κρίνουμε από κάποιες αδόκιμες εκφράσεις.
Ο Guardian σημειώνει ότι ορισμένες φράσεις φαίνεται να έχουν γραφτεί αρχικά στα ρωσικά και να έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά.
Για παράδειγμα το τρίτο σημείο αναφέρει: «Αναμένεται ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περισσότερο» (στα αγγλικά: «It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further).
Η φράση «αναμένεται ότι» είναι μια αδέξια παθητική σύνταξη στα αγγλικά (αλλά και τα ελληνικά), αντίθετα στα ρωσικά έχει νόημα και είναι συνηθισμένη μορφή του ρήματος.
Υπάρχουν ακόμη, όπως προσθέτει ο Guardian, λέξεις που είναι περισσότερο δόκιμες στα ρωσικά.
Ο Λευκός Οίκος έχει παραδεχτεί ότι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέταξε την πρόταση μαζί με τον ειδικό εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι δύο άνδρες κατέληξαν στο κείμενο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι πριν από μερικές εβδομάδες.
Ούτε η Ευρώπη, αλλά ούτε και η Ουκρανία, συμμετείχαν στη σύνταξη του σχεδίου.
