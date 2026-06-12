Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Λιμενικό Σώμα

Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ρυμουλκό καθώς και καταδυτικό συνεργείο

Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Λιμενικό Σώμα σε Χίο και Οινούσσες, μετά από προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «Απήγανος», βορειοδυτικά των Οινουσσών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας. Αμέσως μετά το περιστατικό τέθηκαν σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, το ρυμουλκό «Μιχάλης Σ.» καθώς και καταδυτικό συνεργείο, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Από την προσάραξη δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του σκάφους ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη τυχόν ρύπανσης και την ανέλκυση της θαλαμηγού.

Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η επιχείρηση ανέλκυσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το σκάφος μεταφέρεται στο νεωλκείο Θόλος της Χίου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής. Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
Προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά των Οινουσσών, σώοι οι επιβαίνοντες, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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