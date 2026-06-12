Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Το 35χρονο μοντέλο πόζαρε με ένα μαύρο δερμάτινο σύνολο και ένα «μωρό» στην αγκαλιά για εξώφυλλο περιοδικού, αναδεικνύοντας το πλούσιο ντεκολτέ της
Ως μητέρα που θηλάζει φωτογραφήθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι για εξώφυλλο περιοδικού. Το μοντέλο, που πρόσφατα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της με ένα πάρτι και τον Ρομέν Γαβρά στο πλευρό της, έδωσε συνέντευξη στο New York Magazine με το κόνσεπτ της φωτογράφισης να συνδέεται με τη μητρότητα και τον θηλασμό.
Η Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε backstage υλικό στον λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας μια ιδέα στους θαυμαστές της. Φορώντας ένα εφαρμοστό δερμάτινο μαύρο παντελόνι και ένα ασορτί σακάκι που ήταν ανοιχτό, αφήνοντας μέρος του μπούστου της εκτεθειμένο, το μοντέλο πόζαρε, με μια κούκλα μωρό στα χέρια της.
Μεταξύ των στιγμιοτύπων που δημοσίευσε, περιλαμβάνεται και ένα παλαιότερο, με εκείνη να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο απέκτησε πριν από πέντε χρόνια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε backstage υλικό στον λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας μια ιδέα στους θαυμαστές της. Φορώντας ένα εφαρμοστό δερμάτινο μαύρο παντελόνι και ένα ασορτί σακάκι που ήταν ανοιχτό, αφήνοντας μέρος του μπούστου της εκτεθειμένο, το μοντέλο πόζαρε, με μια κούκλα μωρό στα χέρια της.
Μεταξύ των στιγμιοτύπων που δημοσίευσε, περιλαμβάνεται και ένα παλαιότερο, με εκείνη να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο απέκτησε πριν από πέντε χρόνια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα