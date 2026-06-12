Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι Φωτογράφιση

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο

Το 35χρονο μοντέλο πόζαρε με ένα μαύρο δερμάτινο σύνολο και ένα «μωρό» στην αγκαλιά για εξώφυλλο περιοδικού, αναδεικνύοντας το πλούσιο ντεκολτέ της

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
75 ΣΧΟΛΙΑ
Ως μητέρα που θηλάζει φωτογραφήθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι για εξώφυλλο περιοδικού. Το μοντέλο, που πρόσφατα γιόρτασε τα 35α γενέθλιά της με ένα πάρτι και τον Ρομέν Γαβρά στο πλευρό της, έδωσε συνέντευξη στο New York Magazine με το κόνσεπτ της φωτογράφισης να συνδέεται με τη μητρότητα και τον θηλασμό.

Η Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε backstage υλικό στον λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας μια ιδέα στους θαυμαστές της. Φορώντας ένα εφαρμοστό δερμάτινο μαύρο παντελόνι και ένα ασορτί σακάκι που ήταν ανοιχτό, αφήνοντας μέρος του μπούστου της εκτεθειμένο, το μοντέλο πόζαρε, με μια κούκλα μωρό στα χέρια της.

Μεταξύ των στιγμιοτύπων που δημοσίευσε, περιλαμβάνεται και ένα παλαιότερο, με εκείνη να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο απέκτησε πριν από πέντε χρόνια.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι... πήρε μια κούκλα-μωρό στην αγκαλιά και φωτογραφήθηκε ως μητέρα που θηλάζει, δείτε βίντεο
75 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης