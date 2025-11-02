Ο πρόεδρος της Συρίας αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ στις 10 Νοεμβρίου

Θα είναι το δεύτερο ταξίδι του Άχμεντ αλ Σάρα στις ΗΠΑ, ύστερα από την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ