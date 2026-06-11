Financial Times: Σχέδιο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, στο στόχαστρο οι εξουσίες της Κάγια Κάλας
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση Κάγια Κάλλας Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Financial Times: Σχέδιο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, στο στόχαστρο οι εξουσίες της Κάγια Κάλας

Παρίσι και Βερολίνο αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε διεθνείς κρίσεις

Financial Times: Σχέδιο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, στο στόχαστρο οι εξουσίες της Κάγια Κάλας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για μια μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, ώστε να βελτιώσουν την απάντηση του συνασπισμού σε γεωπολιτικές κρίσεις, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξουσιών από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της (EEAS), που έχει προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, και να τις επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αναφέρουν οι Financial Times επικαλούμενοι πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις συζητήσεις.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης