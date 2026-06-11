Τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση Δασκαλάκη στην Κρήτη, ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν είχαν πάει στην κηδεία του

Στα πλάνα διακρίνεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του, λίγα λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα που αποδείχθηκε μοιραίο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας.Την ημέρα της επίθεσης, ο 49χρονος κτηνοτρόφος είχε βγει από το σπίτι του γύρω στις 11:22, οδηγώντας το μηχανάκι του. Μετέβη αρχικά για να πάρει καφέ και τρόφιμα προκειμένου να τα παραδώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψη του σε κοντινό χωράφι.Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς τραυματισμένος, με αιμορραγία στη μύτη, λερωμένα ρούχα και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης.Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, οπότε και κατέληξε.