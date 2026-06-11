Ομάν: Νεκροί και οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά το πλήγμα στο τάνκερ Settebello
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Τάνκερ Ομάν Ινδία ΗΠΑ

Ομάν: Νεκροί και οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά το πλήγμα στο τάνκερ Settebello

Στο πλοίο που χτυπήθηκε από αμερικανικά πυρά, επέβαιναν συνολικά 24 άτομα

Ομάν: Νεκροί και οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά το πλήγμα στο τάνκερ Settebello
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση των τριών Ινδών ναυτικών που αγνοούνταν μετά το χθεσινό πλήγμα στο δεξαμενόπλοιο MT Settebello, ανοιχτά των ακτών του Ομάν, καθώς οι ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Πόρων της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονοβάλ, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη «βαθιά δυσάρεστη» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ινδός υπουργός ανέφερε ότι οι τρεις ναυτικοί, οι οποίοι αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, είναι πλέον επιβεβαιωμένα νεκροί, έπειτα από την ανάσυρση άλλων δύο σορών κατά τη διάρκεια των ερευνών.

«Πρόκειται για μια βαθιά απώλεια για τη ναυτική μας οικογένεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της Ινδίας θα σταθεί στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και θα παράσχει κάθε αναγκαία στήριξη.



Εντολή για άμεσο επαναπατρισμό

Ο Σονοβάλ γνωστοποίησε επίσης ότι έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στον επαναπατρισμό των διασωθέντων μελών του πληρώματος, καθώς και στη μεταφορά των σορών των θυμάτων στην Ινδία για την τέλεση των νεκρώσιμων ακολουθιών.

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«Έχω δώσει οδηγίες ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση επιστροφή των διασωθέντων ναυτικών και η ταχεία μεταφορά των σορών των θυμάτων στις οικογένειές τους», δήλωσε.

Το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο MT Settebello μετέφερε συνολικά 24 Ινδούς ναυτικούς όταν επλήγη το πρωί της Τετάρτης από αμερικανικό πλήγμα κοντά στις ακτές του Ομάν.



Από τα μέλη του πληρώματος, 21 διασώθηκαν, ενώ οι τρεις υπόλοιποι είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία των ινδικών και ομανικών αρχών.

Έντονη αντίδραση της Ινδίας

Η ινδική κυβέρνηση είχε ήδη αντιδράσει έντονα στο περιστατικό πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο θάνατος των τριών ναυτικών.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε επισήμως την επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου και κάλεσε τον ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη στο Νέο Δελχί προκειμένου να εκφράσει τη διαμαρτυρία της.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι «καταδικάζουμε την επίθεση στο εμπορικό πλοίο Settebello στα ανοιχτά του Ομάν», επισημαίνοντας ότι από τους 24 Ινδούς ναυτικούς που επέβαιναν στο πλοίο, οι 21 είχαν διασωθεί, ενώ τρεις αγνοούνταν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι ινδικές αρχές μετέφεραν στην αμερικανική πλευρά ότι οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τη ζωή Ινδών ναυτικών είναι απαράδεκτη, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των Ινδών πολιτών που εργάζονται σε εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή.
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