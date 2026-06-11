Ομάν: Νεκροί και οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά το πλήγμα στο τάνκερ Settebello
Στο πλοίο που χτυπήθηκε από αμερικανικά πυρά, επέβαιναν συνολικά 24 άτομα
Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Πόρων της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονοβάλ, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη «βαθιά δυσάρεστη» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ινδός υπουργός ανέφερε ότι οι τρεις ναυτικοί, οι οποίοι αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, είναι πλέον επιβεβαιωμένα νεκροί, έπειτα από την ανάσυρση άλλων δύο σορών κατά τη διάρκεια των ερευνών.
«Πρόκειται για μια βαθιά απώλεια για τη ναυτική μας οικογένεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της Ινδίας θα σταθεί στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και θα παράσχει κάθε αναγκαία στήριξη.
There are better measures that could save the lives of seafarers instead of direct attacks on ships — especially when everyone onboard is known to be Indian and foreign nationals.— FSUI (@FSUIINDIA) June 10, 2026
Someone must take responsibility. Seafarers’ lives should not be put at stake due to geopolitical… pic.twitter.com/nqDgpvDbKS
Εντολή για άμεσο επαναπατρισμόΟ Σονοβάλ γνωστοποίησε επίσης ότι έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στον επαναπατρισμό των διασωθέντων μελών του πληρώματος, καθώς και στη μεταφορά των σορών των θυμάτων στην Ινδία για την τέλεση των νεκρώσιμων ακολουθιών.
CENTCOM:— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
At 11:14 p.m. on June 9, U.S. forces disabled an oil tanker in the Gulf of Oman for the second consecutive day after another vessel violated the ongoing blockade by attempting to transport oil from Iran.
U.S. Central Command (CENTCOM) disabled Palau-flagged M/T… pic.twitter.com/UkVgPoJUOt
«Έχω δώσει οδηγίες ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση επιστροφή των διασωθέντων ναυτικών και η ταχεία μεταφορά των σορών των θυμάτων στις οικογένειές τους», δήλωσε.
Το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο MT Settebello μετέφερε συνολικά 24 Ινδούς ναυτικούς όταν επλήγη το πρωί της Τετάρτης από αμερικανικό πλήγμα κοντά στις ακτές του Ομάν.
🚢🇮🇷🇴🇲 Iran hit a ship attempting to transit the Strait of Hormuz without permission— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 10, 2026
Palau-flagged product tanker, Settebello was 20 nautical miles northeast of Sohar, Oman
Severe fire inside the engine room & emergency teams evacuate the crew https://t.co/5dMBA8HH5z pic.twitter.com/ObaZgjWWHT
Έντονη αντίδραση της ΙνδίαςΗ ινδική κυβέρνηση είχε ήδη αντιδράσει έντονα στο περιστατικό πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο θάνατος των τριών ναυτικών.
Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε επισήμως την επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου και κάλεσε τον ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη στο Νέο Δελχί προκειμένου να εκφράσει τη διαμαρτυρία της.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι «καταδικάζουμε την επίθεση στο εμπορικό πλοίο Settebello στα ανοιχτά του Ομάν», επισημαίνοντας ότι από τους 24 Ινδούς ναυτικούς που επέβαιναν στο πλοίο, οι 21 είχαν διασωθεί, ενώ τρεις αγνοούνταν.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι ινδικές αρχές μετέφεραν στην αμερικανική πλευρά ότι οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τη ζωή Ινδών ναυτικών είναι απαράδεκτη, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των Ινδών πολιτών που εργάζονται σε εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή.
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