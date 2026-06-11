Μουντιάλ 2026: Η μάχη των σταρ, οι νέοι κανόνες, οι προβλέψεις και η Τεχνητή Νοημοσύνη ως... 12ος παίκτης Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική, εκεί όπου όλα είναι… μεγαλύτερα

Δημήτρης Τυχάλας 11.06.2026, 07:55