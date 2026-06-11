Μουντιάλ 2026: Η μάχη των σταρ, οι νέοι κανόνες, οι προβλέψεις και η Τεχνητή Νοημοσύνη ως... 12ος παίκτης
Μουντιάλ 2026: Η μάχη των σταρ, οι νέοι κανόνες, οι προβλέψεις και η Τεχνητή Νοημοσύνη ως... 12ος παίκτης
Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική, εκεί όπου όλα είναι… μεγαλύτερα
Το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζαμε ετοιμάζεται να αλλάξει για πάντα. Από σήμερα, 11 Ιουνίου, έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που έχει ήδη έχει καταρρίψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα της σέντρας.
Για πρώτη φορά, τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνδιοργάνωση-μαμούθ, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 ομάδες (το 1/4 περίπου των ενεργών ομοσπονδιών στο δυναμικό της FIFA).
Από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς «ναούς», όπως το Στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου θα διεξαχθεί σήμερα ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό - Νότια Αφρική, μέχρι τα υπερσύγχρονα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά, η γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλία της διοργάνωσης θα είναι πρωτοφανής και για 40 ημέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στους ρυθμούς της στρογγυλής θεάς.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική. Εκεί που όλα είναι… μεγαλύτερα, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον συγκεκριμένο κανόνα ούτε το Μουντιάλ. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει να κάνει με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα, αλλά με την ίδια τη διοργάνωση, καθώς μια δεύτερη συνεχόμενη έκδοση Μουντιάλ ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Το 2022 στο Κατάρ είχαμε την πρώτη χώρα του Αραβικού Κόλπου που φιλοξένησε το τουρνουά, με τη σέντρα να γίνεται στις 20 Νοεμβρίου και τον τελικό να διεξάγεται στις 18 Δεκεμβρίου στο παρθενικό χειμερινό Μουντιάλ...
Τριάμισι χρόνια αργότερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στις κλασικές του ημερομηνίες, αλλά 28 χρόνια μετά την «επανάσταση» με την αύξηση των ομάδων που μετείχαν σε τελική φάση από 24 σε 32 (πρώτη φορά το 1998 στη Γαλλία) η FIFA και ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή αλλαγή, καθώς στη φετινή έκδοση θα δούμε 48 ομάδες! Η δεύτερη ιστορική αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 23ο Μουντιάλ είναι και το πρώτο που θα αποτελέσει συνδιοργάνωση τριών χωρών.
Μετά το 2002 και την… κοινοπραξία Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας, η FIFA ανέθεσε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά, απλώνοντας τη διοργάνωση σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το φθινόπωρο του 2022 ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα καθ’ οδόν για το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν το αν η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελούσε το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο στις εθνικές τους ομάδες.
«Θέλω να παίξω στο Μουντιάλ του Κατάρ και στο Ευρωπαϊκό του 2024», δήλωνε στις 22/9/2022 ο CR7, «αυτό θα είναι το τελευταίο μου σίγουρα», έλεγε στις 6/10/2022 ο «Pulga». Τέσσερα χρόνια αργότερα η φανέλα με το 7 της Πορτογαλίας εξακολουθεί να έχει από πίσω το όνομα του Ρονάλντο και αυτή με το 10 της Αργεντινής το όνομα του Μέσι. Η μόνη διαφορά; Ο τελευταίος θα εμφανιστεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής ως ο κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, έχοντας κατακτήσει την πολυπόθητη κούπα στο Κατάρ, με τον Πορτογάλο «άσπονδο» φίλο του» να ονειρεύεται ότι στον Νέο Κόσμο μπορεί να φτάσει κι αυτός στο μοναδικό τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του.
Αμφότεροι θα φτάσουν τις έξι (6) συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά Ρονάλντο και Μέσι δεν μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά των πρωταγωνιστών, αν και αρκετοί έχουν ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους. Για παράδειγμα οι Κιλιάν Εμπαμπέ, Βινίσιους που ψάχνουν στο Μουντιάλ την εξιλέωση για την εφιαλτική σεζόν που βίωσαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι η Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παραταχθεί σε Μουντιάλ χωρίς να έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή των «μερένχες»!
Εκεί ξεχωρίζει το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία και τώρα θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικότερα η διοργάνωση αποτελεί την καλύτερη βιτρίνα για να κάνουν την εμφάνισή τους τα αστέρια που θα λάμψουν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για παίκτες όπως ο Ερλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία) και ο Εντρικ (Βραζιλία), οι οποίοι εντάσσονται στη λίστα απλά και μόνο γιατί θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
Περιμένουμε όμως με ανυπομονησία να δούμε από τη nouvelle vague του ποδοσφαίρου τον Νίκο Πας (τον Αργεντινό μάγο της Κόμο που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης), τον Κενάν Γιλντίζ (τον Τούρκο μέσο της Γιουβέντους που βγάζει μάτια), τον 18χρονο Λέναρτ Καρλ (το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου), τον 20χρονο Κόμπι Μέινου και τους συνομηλίκους του Βαρέν Ζαΐρ-Εμερί, Ντεζιρέ Ντουέ (δύο σερί χρονιές πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί).
Συνολικά στο Μουντιάλ 2026 θα συμμετάσχουν 1.248 ποδοσφαιριστές (26 μέλη έχει η κάθε αποστολή), οι οποίοι αγωνίζονται σε 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικές χώρες! Η Μάντσεστερ Σίτι έχει την πολυπληθέστερη παρουσία, καθώς 19 ποδοσφαιριστές της θα αγωνιστούν σε 12 διαφορετικές εθνικές ομάδες, ενώ η Premier League έχει και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, καθώς 154 αθλητές από αγγλικούς συλλόγους της πρώτης κατηγορίας θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο αρχικό θέμα που αφορά τους «γερόλυκους» Μέσι, Ρονάλντο, πέραν του ότι θα φτάσουν στις 6 συμμετοχές, θεωρείται σίγουρο ότι θα καταρρίψουν και κάποια άλλα ρεκόρ.
Ο Μέσι από το 2022 είναι πρώτος σε συμμετοχές αγώνων τελικής φάσης (26) και θα το διευρύνει, με τον Ρονάλντο να έχει 22 και να θέλει τουλάχιστον τέσσερα ματς για να ξεπεράσει τον Γερμανό Λόταρ Ματέους, προκειμένου να είναι δεύτερος. Ο Μέσι, επίσης, με δύο νίκες της Αργεντινής θα προσπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα (ο παλαίμαχος φορ έχει 17 και ο Αργεντινός 16).
Ο Κριστιάνο αν σκοράρει θα γίνει ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ σε τελική φάση, καθώς είναι 41 ετών και 5 μηνών, με τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά να έχει το ρεκόρ από το 1994 (σκόραρε στο ματς με τη Ρωσία ενώ ήταν 42 ετών και 39 ημερών!). Από τη στιγμή όμως που θα πετύχει το γκολ θα γίνει και ο μοναδικός που έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
Η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί (πληρώνει σε απόδοση 5,5) κι από κει και πέρα με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 6,5 έως το 8 ακολουθούν Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, με τη Γερμανία αρκετά πιο πίσω (11). Ωστόσο στις δύο τελευταίες διοργανώσεις υπήρξαν ισάριθμες εκπλήξεις, με την Κροατία το 2018 να φτάνει στον τελικό και το Μαρόκο το 2022 έως τους 4 της διοργάνωσης.
Οταν το 2018 και στο Μουντιάλ της Ρωσίας η FIFA εισήγαγε στη ζωή μας το VAR (Video Assistant Referee) πολλοί ήταν επιφυλακτικοί για τη χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Αρκετοί διατηρούν τις ίδιες ενστάσεις, αλλά η ουσία είναι ότι 8 χρόνια αργότερα η σχέση ποδοσφαίρου και τεχνολογίας περνάει όχι απλώς σε άλλο επίπεδο, αλλά σε σημείο που το επερχόμενο Μουντιάλ να χαρακτηρίζεται ως «το πρώτο AI Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου».
Υπερβολικό; Δεν το νομίζουμε και διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές θα γίνει αντιληπτό το γιατί. Μέχρι ένα σημείο οι μπάλες του Μουντιάλ απασχολούσαν για την αισθητική και τα υλικά κατασκευής τους. Πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο τι περιέχουν μέσα, με την Trionda να είναι ένα νέο τεχνολογικό θαύμα. Το όνομα της μπάλας είναι ένα λογοπαίγνιο, βασισμένο στα ισπανικά καθώς το Tri (Τρία) αναφέρεται στις τρεις διοργανώτριες και το Onda (κύμα) στην ενέργεια της κερκίδας. Μόνο που στην πραγματικότητα η Trionda είναι ένα ακόμη βοήθημα για τους διαιτητές.
Κατασκευασμένη από μόλις 4 θερμικά συγκολλημένα πάνελ (οι παλαιότερες μπάλες είχαν από 20 έως 32), γεγονός που της δίνει απόλυτη αεροδυναμική, στο εσωτερικό της κρύβει έναν αισθητήρα κίνησης 500 Hz, που σημαίνει ότι η μπάλα κυριολεκτικά... φορτίζει πριν από το ματς! Ο αισθητήρας στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο VAR 500 φορές το δευτερόλεπτο, εντοπίζοντας το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένας παίκτης ακουμπάει την μπάλα, εκμηδενίζοντας τα λάθη στα οφσάιντ.
Οι βοηθοί θα ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αν ένας παίκτης είναι οφσάιντ για περισσότερο από 10 εκατοστά (ρίχνοντας το όριο από τα 50 εκατοστά που ίσχυε παλαιότερα) κι αυτό το γεγονός θα τους επιτρέπει να σηκώνουν αμέσως τη σημαία. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ καθώς για καθέναν από τους 1.248 ποδοσφαιριστές του τουρνουά θα υπάρχει ένα τρισδιάστατο ψηφιακό avatar μέσω ειδικών σαρωτών (scanning chambers) πριν από την έναρξη των αγώνων. Χρησιμοποιώντας 16 κάμερες ανίχνευσης σε κάθε στάδιο και ένα ειδικό τσιπ στο εσωτερικό της μπάλας, το σύστημα δημιουργεί μια τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση (Digital Twin) του αγώνα σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο VAR να ελέγχει άμεσα δύσκολες φάσεις. Τέλος, θα υπάρχει πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι βλέπουν οι διαιτητές την ώρα του αγώνα (referee view).
Για πρώτη φορά, οι κάμερες που είναι ενσωματωμένες στις στολές των διαιτητών θα χρησιμοποιούν προηγμένη σταθεροποίηση εικόνας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν πρόσβαση στο υλικό επιτρέποντας στους φιλάθλους στο σπίτι να βλέπουν ακριβώς ό,τι βλέπει ο διαιτητής κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποφάσεων.
- Η Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παραταχθεί σε Μουντιάλ χωρίς να έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεαλ Μαδρίτης.
- Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία, τώρα θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
- Ο Μέσι από το 2022 είναι πρώτος σε συμμετοχές αγώνων τελικής φάσης (26), με τον Ρονάλντο να έχει 22 και να θέλει τουλάχιστον τέσσερα ματς για να ξεπεράσει τον Γερμανό Λόταρ Ματέους προκειμένου να είναι δεύτερος.
- Από έξι συμμέτοχες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ο Ρονάλντο και ο Μεσι.
-Ο Μέσι, επίσης, με δύο νίκες της Αργεντινής θα προσπεράσει τον Κλόζε στη σχετική λίστα (ο παλαίμαχος φορ έχει 17 και ο Αργεντινός 16). Ο Κριστιάνο αν σκοράρει θα γίνει ο 2ος γηραιότερος σκόρερ. Πρώτος είναι ο Ροζέ Μιλά.
- Ο Ρονάλντο αν σκοράρει θα γίνει και ο μοναδικός που θα έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
- Συνολικά στο Μουντιάλ 2026 θα συμμετάσχουν 1.248 ποδοσφαιριστές (26 μέλη έχει η κάθε αποστολή), οι οποίοι αγωνίζονται σε 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικές χώρες!
- Η Μάντσεστερ Σίτι έχει την πολυπληθέστερη παρουσία, καθώς 19 ποδοσφαιριστές της θα αγωνιστούν σε 12 διαφορετικές εθνικές.
- Η Premier League έχει και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, καθώς 154 αθλητές από αγγλικούς συλλόγους της πρώτης κατηγορίας θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ.
- Η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί (πληρώνει σε απόδοση 5,5) κι από κει και πέρα με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 6,5 έως το 8 ακολουθούν Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, με τη Γερμανία αρκετά πιο πίσω (11).
Για πρώτη φορά, τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνδιοργάνωση-μαμούθ, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 ομάδες (το 1/4 περίπου των ενεργών ομοσπονδιών στο δυναμικό της FIFA).
Από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς «ναούς», όπως το Στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου θα διεξαχθεί σήμερα ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό - Νότια Αφρική, μέχρι τα υπερσύγχρονα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά, η γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλία της διοργάνωσης θα είναι πρωτοφανής και για 40 ημέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στους ρυθμούς της στρογγυλής θεάς.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική. Εκεί που όλα είναι… μεγαλύτερα, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον συγκεκριμένο κανόνα ούτε το Μουντιάλ. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει να κάνει με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα, αλλά με την ίδια τη διοργάνωση, καθώς μια δεύτερη συνεχόμενη έκδοση Μουντιάλ ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Το 2022 στο Κατάρ είχαμε την πρώτη χώρα του Αραβικού Κόλπου που φιλοξένησε το τουρνουά, με τη σέντρα να γίνεται στις 20 Νοεμβρίου και τον τελικό να διεξάγεται στις 18 Δεκεμβρίου στο παρθενικό χειμερινό Μουντιάλ...
Τριάμισι χρόνια αργότερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στις κλασικές του ημερομηνίες, αλλά 28 χρόνια μετά την «επανάσταση» με την αύξηση των ομάδων που μετείχαν σε τελική φάση από 24 σε 32 (πρώτη φορά το 1998 στη Γαλλία) η FIFA και ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή αλλαγή, καθώς στη φετινή έκδοση θα δούμε 48 ομάδες! Η δεύτερη ιστορική αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 23ο Μουντιάλ είναι και το πρώτο που θα αποτελέσει συνδιοργάνωση τριών χωρών.
Μετά το 2002 και την… κοινοπραξία Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας, η FIFA ανέθεσε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά, απλώνοντας τη διοργάνωση σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το φθινόπωρο του 2022 ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα καθ’ οδόν για το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν το αν η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελούσε το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο στις εθνικές τους ομάδες.
«Θέλω να παίξω στο Μουντιάλ του Κατάρ και στο Ευρωπαϊκό του 2024», δήλωνε στις 22/9/2022 ο CR7, «αυτό θα είναι το τελευταίο μου σίγουρα», έλεγε στις 6/10/2022 ο «Pulga». Τέσσερα χρόνια αργότερα η φανέλα με το 7 της Πορτογαλίας εξακολουθεί να έχει από πίσω το όνομα του Ρονάλντο και αυτή με το 10 της Αργεντινής το όνομα του Μέσι. Η μόνη διαφορά; Ο τελευταίος θα εμφανιστεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής ως ο κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, έχοντας κατακτήσει την πολυπόθητη κούπα στο Κατάρ, με τον Πορτογάλο «άσπονδο» φίλο του» να ονειρεύεται ότι στον Νέο Κόσμο μπορεί να φτάσει κι αυτός στο μοναδικό τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του.
Αμφότεροι θα φτάσουν τις έξι (6) συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά Ρονάλντο και Μέσι δεν μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά των πρωταγωνιστών, αν και αρκετοί έχουν ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους. Για παράδειγμα οι Κιλιάν Εμπαμπέ, Βινίσιους που ψάχνουν στο Μουντιάλ την εξιλέωση για την εφιαλτική σεζόν που βίωσαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι η Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παραταχθεί σε Μουντιάλ χωρίς να έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή των «μερένχες»!
Εκεί ξεχωρίζει το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία και τώρα θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικότερα η διοργάνωση αποτελεί την καλύτερη βιτρίνα για να κάνουν την εμφάνισή τους τα αστέρια που θα λάμψουν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για παίκτες όπως ο Ερλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία) και ο Εντρικ (Βραζιλία), οι οποίοι εντάσσονται στη λίστα απλά και μόνο γιατί θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
Περιμένουμε όμως με ανυπομονησία να δούμε από τη nouvelle vague του ποδοσφαίρου τον Νίκο Πας (τον Αργεντινό μάγο της Κόμο που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης), τον Κενάν Γιλντίζ (τον Τούρκο μέσο της Γιουβέντους που βγάζει μάτια), τον 18χρονο Λέναρτ Καρλ (το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου), τον 20χρονο Κόμπι Μέινου και τους συνομηλίκους του Βαρέν Ζαΐρ-Εμερί, Ντεζιρέ Ντουέ (δύο σερί χρονιές πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί).
Συνολικά στο Μουντιάλ 2026 θα συμμετάσχουν 1.248 ποδοσφαιριστές (26 μέλη έχει η κάθε αποστολή), οι οποίοι αγωνίζονται σε 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικές χώρες! Η Μάντσεστερ Σίτι έχει την πολυπληθέστερη παρουσία, καθώς 19 ποδοσφαιριστές της θα αγωνιστούν σε 12 διαφορετικές εθνικές ομάδες, ενώ η Premier League έχει και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, καθώς 154 αθλητές από αγγλικούς συλλόγους της πρώτης κατηγορίας θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο αρχικό θέμα που αφορά τους «γερόλυκους» Μέσι, Ρονάλντο, πέραν του ότι θα φτάσουν στις 6 συμμετοχές, θεωρείται σίγουρο ότι θα καταρρίψουν και κάποια άλλα ρεκόρ.
Ο Μέσι από το 2022 είναι πρώτος σε συμμετοχές αγώνων τελικής φάσης (26) και θα το διευρύνει, με τον Ρονάλντο να έχει 22 και να θέλει τουλάχιστον τέσσερα ματς για να ξεπεράσει τον Γερμανό Λόταρ Ματέους, προκειμένου να είναι δεύτερος. Ο Μέσι, επίσης, με δύο νίκες της Αργεντινής θα προσπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα (ο παλαίμαχος φορ έχει 17 και ο Αργεντινός 16).
Ο Κριστιάνο αν σκοράρει θα γίνει ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ σε τελική φάση, καθώς είναι 41 ετών και 5 μηνών, με τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά να έχει το ρεκόρ από το 1994 (σκόραρε στο ματς με τη Ρωσία ενώ ήταν 42 ετών και 39 ημερών!). Από τη στιγμή όμως που θα πετύχει το γκολ θα γίνει και ο μοναδικός που έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
Φαβορί - αουτσάιντερΤόσο οι εξειδικευμένες εταιρείες ανάλυσης δεδομένων όσο και οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη δώσει τις προβλέψεις τους.
Η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί (πληρώνει σε απόδοση 5,5) κι από κει και πέρα με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 6,5 έως το 8 ακολουθούν Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, με τη Γερμανία αρκετά πιο πίσω (11). Ωστόσο στις δύο τελευταίες διοργανώσεις υπήρξαν ισάριθμες εκπλήξεις, με την Κροατία το 2018 να φτάνει στον τελικό και το Μαρόκο το 2022 έως τους 4 της διοργάνωσης.
Οταν το 2018 και στο Μουντιάλ της Ρωσίας η FIFA εισήγαγε στη ζωή μας το VAR (Video Assistant Referee) πολλοί ήταν επιφυλακτικοί για τη χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Αρκετοί διατηρούν τις ίδιες ενστάσεις, αλλά η ουσία είναι ότι 8 χρόνια αργότερα η σχέση ποδοσφαίρου και τεχνολογίας περνάει όχι απλώς σε άλλο επίπεδο, αλλά σε σημείο που το επερχόμενο Μουντιάλ να χαρακτηρίζεται ως «το πρώτο AI Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου».
Υπερβολικό; Δεν το νομίζουμε και διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές θα γίνει αντιληπτό το γιατί. Μέχρι ένα σημείο οι μπάλες του Μουντιάλ απασχολούσαν για την αισθητική και τα υλικά κατασκευής τους. Πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο τι περιέχουν μέσα, με την Trionda να είναι ένα νέο τεχνολογικό θαύμα. Το όνομα της μπάλας είναι ένα λογοπαίγνιο, βασισμένο στα ισπανικά καθώς το Tri (Τρία) αναφέρεται στις τρεις διοργανώτριες και το Onda (κύμα) στην ενέργεια της κερκίδας. Μόνο που στην πραγματικότητα η Trionda είναι ένα ακόμη βοήθημα για τους διαιτητές.
Κατασκευασμένη από μόλις 4 θερμικά συγκολλημένα πάνελ (οι παλαιότερες μπάλες είχαν από 20 έως 32), γεγονός που της δίνει απόλυτη αεροδυναμική, στο εσωτερικό της κρύβει έναν αισθητήρα κίνησης 500 Hz, που σημαίνει ότι η μπάλα κυριολεκτικά... φορτίζει πριν από το ματς! Ο αισθητήρας στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο VAR 500 φορές το δευτερόλεπτο, εντοπίζοντας το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένας παίκτης ακουμπάει την μπάλα, εκμηδενίζοντας τα λάθη στα οφσάιντ.
Οι βοηθοί θα ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αν ένας παίκτης είναι οφσάιντ για περισσότερο από 10 εκατοστά (ρίχνοντας το όριο από τα 50 εκατοστά που ίσχυε παλαιότερα) κι αυτό το γεγονός θα τους επιτρέπει να σηκώνουν αμέσως τη σημαία. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ καθώς για καθέναν από τους 1.248 ποδοσφαιριστές του τουρνουά θα υπάρχει ένα τρισδιάστατο ψηφιακό avatar μέσω ειδικών σαρωτών (scanning chambers) πριν από την έναρξη των αγώνων. Χρησιμοποιώντας 16 κάμερες ανίχνευσης σε κάθε στάδιο και ένα ειδικό τσιπ στο εσωτερικό της μπάλας, το σύστημα δημιουργεί μια τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση (Digital Twin) του αγώνα σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο VAR να ελέγχει άμεσα δύσκολες φάσεις. Τέλος, θα υπάρχει πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι βλέπουν οι διαιτητές την ώρα του αγώνα (referee view).
Για πρώτη φορά, οι κάμερες που είναι ενσωματωμένες στις στολές των διαιτητών θα χρησιμοποιούν προηγμένη σταθεροποίηση εικόνας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν πρόσβαση στο υλικό επιτρέποντας στους φιλάθλους στο σπίτι να βλέπουν ακριβώς ό,τι βλέπει ο διαιτητής κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποφάσεων.
Τα παλιά και τα νέα αστέρια- Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί στην Aνατολική Aκτή και στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ (Νέα Υόρκη).
- Η Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παραταχθεί σε Μουντιάλ χωρίς να έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεαλ Μαδρίτης.
- Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία, τώρα θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
- Ο Μέσι από το 2022 είναι πρώτος σε συμμετοχές αγώνων τελικής φάσης (26), με τον Ρονάλντο να έχει 22 και να θέλει τουλάχιστον τέσσερα ματς για να ξεπεράσει τον Γερμανό Λόταρ Ματέους προκειμένου να είναι δεύτερος.
- Από έξι συμμέτοχες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ο Ρονάλντο και ο Μεσι.
-Ο Μέσι, επίσης, με δύο νίκες της Αργεντινής θα προσπεράσει τον Κλόζε στη σχετική λίστα (ο παλαίμαχος φορ έχει 17 και ο Αργεντινός 16). Ο Κριστιάνο αν σκοράρει θα γίνει ο 2ος γηραιότερος σκόρερ. Πρώτος είναι ο Ροζέ Μιλά.
- Ο Ρονάλντο αν σκοράρει θα γίνει και ο μοναδικός που θα έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
- Συνολικά στο Μουντιάλ 2026 θα συμμετάσχουν 1.248 ποδοσφαιριστές (26 μέλη έχει η κάθε αποστολή), οι οποίοι αγωνίζονται σε 449 συλλόγους σε 71 διαφορετικές χώρες!
- Η Μάντσεστερ Σίτι έχει την πολυπληθέστερη παρουσία, καθώς 19 ποδοσφαιριστές της θα αγωνιστούν σε 12 διαφορετικές εθνικές.
- Η Premier League έχει και τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, καθώς 154 αθλητές από αγγλικούς συλλόγους της πρώτης κατηγορίας θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ.
- Η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί (πληρώνει σε απόδοση 5,5) κι από κει και πέρα με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 6,5 έως το 8 ακολουθούν Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, με τη Γερμανία αρκετά πιο πίσω (11).
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