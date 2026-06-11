Ορμούζ, πύραυλοι και απειλές: Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις ενώ ο Τραμπ αποκαλύπτει μυστική επιχείρηση στα στενά

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για 12 βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικού κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία – Νέες επιθέσεις της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα της νύχτας