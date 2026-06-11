Διπλή δολοφονία στο Κεντάκι: 18χρονη πήγε να χωρίσει τον σύντροφό της με την φίλη της και κατέληξαν νεκρές από τα πυρά του

Ο 21χρονος σκότωσε τη 18χρονη και τη φίλη της, η οποία είχε μόλις γεννήσει, και κατόπιν αυτοκτόνησε