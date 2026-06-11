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Οι απαντήσεις των Ιρανών στις αμερικανικές επιθέσεις: Χτύπησαν μαχητικά στην Ιορδανία και βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν
Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης - Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε στο Μπαχρέιν από συντρίμμια ιρανικών drones - Επαναλειτουργεί ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, όπου, όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές δυνάμεις, εκτοξεύθηκαν 12 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών που βρίσκονταν εκεί και προετοιμάζονταν για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στη βάση στάθμευαν μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15, F-16 και F-35 και ισχυρίζεται ότι «πολλά από αυτά καταστράφηκαν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.
BREAKING NEWS: Clear footage has emerged confirming two direct Iranian ballistic missile impacts inside Muwaffaq Salti Air Base in Jordan. @ArmedForcesJO @CENTCOM @Reuters #BreakingNews #Jordan #MissileStrike pic.twitter.com/lK6kK09B4a— X-K (@ConflictRadarME) June 11, 2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν επίσης ότι στοχοποίησαν δύο αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ και μία στο Μπαχρέιν. Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνεται και η περιοχή όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
Columns of smoke rise from the U.S. bases in Bahrain pic.twitter.com/rPDnbDjcJh— Crescent Desk (@TheCrescentDesk) June 11, 2026
Κατά την ιρανική εκδοχή, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές υποδομές.
Ζημιές και τραυματισμός παιδιού στο ΜπαχρέινΤην ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και κατοικίες υπέστησαν ζημιές στις περιοχές Χαμάντ Τάουν και Μανάμα.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα περιστατικά προκλήθηκαν από συντρίμμια ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αεράμυνας. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κατοικίες που επλήγησαν από τα θραύσματα.
As of the Iranian aggression against Bahrain,a girl11, sustained minor injuries & treated at the scene.Vehicles caught fire & houses were damaged in Hamad Town & Manama due falling debris of drones interception.Civil Defence & National Ambulance have taken necessary measures. pic.twitter.com/e1SOp6omVY— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 11, 2026
Επαναλειτουργεί ο εναέριος χώρος του ΚουβέιτΠαράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας άνοιξε εκ νέου και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επέστρεψε σε κανονική λειτουργία.
Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και είχαν κλείσει τον εναέριο χώρο της χώρας για προληπτικούς λόγους, μετά τις ιρανικές επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, αρκετές πτήσεις είχαν εκτραπεί προς εναλλακτικά αεροδρόμια στην περιοχή.
Η επαναλειτουργία των αεροπορικών συνδέσεων ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι δεν υφίσταται πλέον άμεση απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων.
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