Οι απαντήσεις των Ιρανών στις αμερικανικές επιθέσεις: Χτύπησαν μαχητικά στην Ιορδανία και βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης - Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε στο Μπαχρέιν από συντρίμμια ιρανικών drones - Επαναλειτουργεί ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον 18 στόχων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων στην Τεχεράνη.



Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών, ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, όπου, όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές δυνάμεις, εκτοξεύθηκαν 12 βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών που βρίσκονταν εκεί και προετοιμάζονταν για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.



Η ανακοίνωση αναφέρει ότι στη βάση στάθμευαν μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15, F-16 και F-35 και ισχυρίζεται ότι «πολλά από αυτά καταστράφηκαν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.



Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανέφερε πως αναχαίτισε επιτυχώς 20 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την αμερικανική βάση.



Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν επίσης ότι στοχοποίησαν δύο αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ και μία στο Μπαχρέιν. Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνεται και η περιοχή όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.







Κατά την ιρανική εκδοχή, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές υποδομές.



Ζημιές και τραυματισμός παιδιού στο Μπαχρέιν Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και κατοικίες υπέστησαν ζημιές στις περιοχές Χαμάντ Τάουν και Μανάμα.



Σύμφωνα με τις αρχές, τα περιστατικά προκλήθηκαν από συντρίμμια ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αεράμυνας. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κατοικίες που επλήγησαν από τα θραύσματα.







Επαναλειτουργεί ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ Παράλληλα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας άνοιξε εκ νέου και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επέστρεψε σε κανονική λειτουργία.



Νωρίτερα, οι αρχές είχαν αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και είχαν κλείσει τον εναέριο χώρο της χώρας για προληπτικούς λόγους, μετά τις ιρανικές επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, αρκετές πτήσεις είχαν εκτραπεί προς εναλλακτικά αεροδρόμια στην περιοχή.



Η επαναλειτουργία των αεροπορικών συνδέσεων ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων, καθώς οι αρχές εκτίμησαν ότι δεν υφίσταται πλέον άμεση απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων.