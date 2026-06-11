Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και το έκτακτο επίδομα παιδιού
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και το έκτακτο επίδομα παιδιού
Τι πληρώνεται και πότε
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή για τις συντάξεις Ιουλίου και του έκτακτου επιδόματος παιδιού.
Στο τέλος του Ιουνίου, ο ΕΦΚΑ αναμένεται να πληρώσει τις συντάξεις Ιουλίου και το έκτακτο επίδομα παιδιού.
Όσον αφορά τις συντάξεις, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Στις 29 Ιουνίου αναμένεται να δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24/6 έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.
Στο τέλος του Ιουνίου, ο ΕΦΚΑ αναμένεται να πληρώσει τις συντάξεις Ιουλίου και το έκτακτο επίδομα παιδιού.
Όσον αφορά τις συντάξεις, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Στις 29 Ιουνίου αναμένεται να δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιούΌσον αφορά το έκτακτο επίδομα παιδιού, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πρόσφατα ότι, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί.
Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24/6 έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.
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