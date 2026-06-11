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Αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός στην παλαιά εθνική Κορίνθου-Άργους, τελευταία στιγμή βγήκαν δύο νεαρές
Αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός στην παλαιά εθνική Κορίνθου-Άργους, τελευταία στιγμή βγήκαν δύο νεαρές
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε πλήρως από τη φωτιά
Τροχαίο με ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Άργους
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, εξετράπη της πορείας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Παρά τις φλόγες, οι δύο νεαρές κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους από το όχημα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, εξετράπη της πορείας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Παρά τις φλόγες, οι δύο νεαρές κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους από το όχημα, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν η φωτιά επεκταθεί σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
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