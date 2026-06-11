Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Κόρινθος: Συνελήφθη 47χρονος υπεύθυνος σούπερ μάρκετ μετά από καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση
Κόρινθος: Συνελήφθη 47χρονος υπεύθυνος σούπερ μάρκετ μετά από καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση
Η 40χρονη υπάλληλος κατήγγειλε ότι την ακούμπησε σε απρεπές σημείο και της έκανε προσβλητικές προτάσεις
Ένας 47χρονος υπεύθυνος καταστήματος σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο συνελήφθη για παρενόχληση υπαλλήλου.
Συγκεκριμένα, μια 40χρονη υπάλληλος τον κατήγγειλε ότι εντός του σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο όπου εργαζόταν, την ακούμπησε σε απρεπές σημείο και της έκανε προτάσεις που προσέβαλαν την τιμή και την υπόληψή της.
Λίγο αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη.
Συγκεκριμένα, μια 40χρονη υπάλληλος τον κατήγγειλε ότι εντός του σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο όπου εργαζόταν, την ακούμπησε σε απρεπές σημείο και της έκανε προτάσεις που προσέβαλαν την τιμή και την υπόληψή της.
Λίγο αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα