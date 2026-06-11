Κόρινθος: Συνελήφθη 47χρονος υπεύθυνος σούπερ μάρκετ μετά από καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Παρενόχληση Σούπερ μάρκετ

Κόρινθος: Συνελήφθη 47χρονος υπεύθυνος σούπερ μάρκετ μετά από καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση

Η 40χρονη υπάλληλος κατήγγειλε ότι την ακούμπησε σε απρεπές σημείο και της έκανε προσβλητικές προτάσεις

Κόρινθος: Συνελήφθη 47χρονος υπεύθυνος σούπερ μάρκετ μετά από καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση
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Ένας 47χρονος υπεύθυνος καταστήματος σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο συνελήφθη για παρενόχληση υπαλλήλου.

Συγκεκριμένα, μια 40χρονη υπάλληλος τον κατήγγειλε ότι εντός του σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο όπου εργαζόταν, την ακούμπησε σε απρεπές σημείο και της έκανε προτάσεις που προσέβαλαν την τιμή και την υπόληψή της. 

Λίγο αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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