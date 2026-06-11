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Ο Τραμπ δεν θα πάει στο Λος Άντζελες την Παρασκευή για το εναρκτήριο παιχνίδι των ΗΠΑ στο Μουντιάλ κόντρα στην Παραγουάη
Ο Τραμπ δεν θα πάει στο Λος Άντζελες την Παρασκευή για το εναρκτήριο παιχνίδι των ΗΠΑ στο Μουντιάλ κόντρα στην Παραγουάη
Της αμερικανικής αποστολής για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ηγηθεί ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο
Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης, την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.
Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη απουσία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν συνδιοργανωτές της σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης. Ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για τον αγώνα.
Όπως αναφέρει το Politico, αντ' αυτού, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της επίσημης αμερικανικής αποστολής στον αγώνα, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ γνωστοποιήθηκε, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά διπλωματικών και υλικοτεχνικών προκλήσεων που συνδέονται με το τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων βίζας που επηρεάζουν ορισμένες συμμετέχουσες χώρες και αποστολές.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προωθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, επίσης στο Λος Άντζελες, ως σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, παρουσιάζοντάς τις ως ευκαιρίες για να αναδείξει την αμερικανική δύναμη.
Το γραφείο του Πένα ανακοίνωσε ότι θα φτάσει στο Λος Άντζελες την Πέμπτη για μια τετραήμερη επίσκεψη που θα περιλαμβάνει τον αγώνα της Παρασκευής.
Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη απουσία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν συνδιοργανωτές της σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης. Ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για τον αγώνα.
Όπως αναφέρει το Politico, αντ' αυτού, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της επίσημης αμερικανικής αποστολής στον αγώνα, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ γνωστοποιήθηκε, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά διπλωματικών και υλικοτεχνικών προκλήσεων που συνδέονται με το τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων βίζας που επηρεάζουν ορισμένες συμμετέχουσες χώρες και αποστολές.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προωθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, επίσης στο Λος Άντζελες, ως σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, παρουσιάζοντάς τις ως ευκαιρίες για να αναδείξει την αμερικανική δύναμη.
Το γραφείο του Πένα ανακοίνωσε ότι θα φτάσει στο Λος Άντζελες την Πέμπτη για μια τετραήμερη επίσκεψη που θα περιλαμβάνει τον αγώνα της Παρασκευής.
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