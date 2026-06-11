Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup
Στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup
Το Κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία από την επόμενη σεζόν, αφού υπήρξε νέο deal με στοιχηματική εταιρία
Ο όμιλος ΣΚΑΪ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία.
Η απόφαση πάρθηκε και γνωστοποιήθηκε από τη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ενώ, το Κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία, αφού υπήρξε νέο deal με τη στοιχηματική εταιρία Superbet.
Από την ΕΠΟ τονίζεται πως τα δύο deals θα παρουσιάσουν σχεδόν 300% αύξηση εσόδων από τα τηλεοπτικά και περίπου 145% από την ονοματοδοσία του θεσμού του Κυπέλλου.
Αυτό ερμηνεύεται σε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, έναντι 4 εκατομμυρίων που ήταν στην προηγούμενη.
Η απόφαση πάρθηκε και γνωστοποιήθηκε από τη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ενώ, το Κύπελλο θα έχει και νέα ονομασία, αφού υπήρξε νέο deal με τη στοιχηματική εταιρία Superbet.
Από την ΕΠΟ τονίζεται πως τα δύο deals θα παρουσιάσουν σχεδόν 300% αύξηση εσόδων από τα τηλεοπτικά και περίπου 145% από την ονοματοδοσία του θεσμού του Κυπέλλου.
Αυτό ερμηνεύεται σε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, έναντι 4 εκατομμυρίων που ήταν στην προηγούμενη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα