Χρηματιστήριο: Με επιλεκτικές τοποθετήσεις πλησιάζει εκ νέου τις 2.400 μονάδες
Χρηματιστήριο: Με επιλεκτικές τοποθετήσεις πλησιάζει εκ νέου τις 2.400 μονάδες
Σε κλοιό μεταβλητότητας λόγω Μέσης Ανατολής και ΕΚΤ - Εταιρικά «αναχώματα» στο ταμπλό
Ελαφρύ προβάδισμα έχουν αποκτήσει οι αγοραστές μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να «κοιτάζει» εκ νέου προς τις 2.400 μονάδες, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο προς τις φετινές κορυφές. Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι επενδυτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αναζωπυρωμένες γεωπολιτικές εντάσεις, τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και τις επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.380,12 μονάδες. Σε περίπου 13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.367,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.380,50 μονάδες.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν. Αν και η συγκεκριμένη στρατιωτική κλιμάκωση θολώνει το τοπίο γύρω από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αναλυτές επισημαίνουν πως η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αφήνει, υπό προϋποθέσεις, ένα «παράθυρο» για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου. Την ίδια στιγμή, το ράλι στο πετρέλαιο περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.
Πέραν του γεωπολιτικού μετώπου, η προσοχή στρέφεται σήμερα στη Φρανκφούρτη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει με σχεδόν βέβαιη την προοπτική ότι θα ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο από το 2% στο 2,25%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (11/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.380,12 μονάδες. Σε περίπου 13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.367,70 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.380,50 μονάδες.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν. Αν και η συγκεκριμένη στρατιωτική κλιμάκωση θολώνει το τοπίο γύρω από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αναλυτές επισημαίνουν πως η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αφήνει, υπό προϋποθέσεις, ένα «παράθυρο» για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου. Την ίδια στιγμή, το ράλι στο πετρέλαιο περιορίζει αισθητά τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.
Πέραν του γεωπολιτικού μετώπου, η προσοχή στρέφεται σήμερα στη Φρανκφούρτη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει με σχεδόν βέβαιη την προοπτική ότι θα ανακοινώσει αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο από το 2% στο 2,25%.
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