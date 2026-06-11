Παπάς πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπιασε τον Παπανικολάου και ζήτησε τη φανέλα του, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κώστας Παπανικολάου

Παπάς πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπιασε τον Παπανικολάου και ζήτησε τη φανέλα του, δείτε βίντεο

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού ζήτησε τη φανέλα του Κώστα Παπανικολάου στο φινάλε, με την όμορφη εικόνα να ξεχωρίζει στο T-Center

Παπάς πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπιασε τον Παπανικολάου και ζήτησε τη φανέλα του, δείτε βίντεο
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.

Όπως συνηθίζεται στις νίκες του τριφυλλιού, οι παίκτες πανηγύρισαν τραγουδώντας το «χόρτο μαγικο» μαζί με την εξέδρα. Αυτό που έκανε όμως εντύπωση, πέρα από τους πανηγυρισμούς των «πράσινων», ήταν ένας παπάς φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του ματς, ο συγκεκριμένος φίλαθλος, που καθόταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, πλησίασε τον Κώστα Παπανικολάου ζητώντας τη φανέλα του δείχνοντας έτσι με τον τρόπο του τον σεβασμό του στον αντίπαλο.

Δείτε το βίντεο
38 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης