Ο Μασκ απαντά σε όσους κατηγορούν τα social media για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ: Φταίνε οι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Μπέλφαστ Μετανάστες Social Media

Ο Μασκ απαντά σε όσους κατηγορούν τα social media για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ: Φταίνε οι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους

Οι Εργατικοί τον κατηγορούν για «αποκρουστικές» αναρτήσεις που υποδαυλίζουν τα μίση

Ο Μασκ απαντά σε όσους κατηγορούν τα social media για τα επεισόδια στο Μπέλφαστ: Φταίνε οι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους
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Σε ανοιχτή κόντρα με τη βρετανική πολιτική σκηνή βρίσκεται ο Έλον Μασκ με αφορμή τα επεισόδια στο Μπέλφαστ που ακολούθησαν την άγρια επίθεση ενός Σουδανού μετανάστη σε βάρος ενός 40χρονου Σκωτσέζου.

Ώρες αφού οι Εργατικοί τον κατηγόρησαν για «αποκρουστικές» αναρτήσεις που έριξαν λάδι στη φωτιά (σ.σ. ο Μασκ έγραψε ότι «μόνο με επαναλαμβανόμενες και ισχυρές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή!!!»), ο ιδιοκτήτης του Χ απάντησε.

«Οι δολοφόνοι μετανάστες που αποκεφαλίζουν αθώους ανθρώπους στις πατρίδες τους είναι αυτό που εξοργίζει τους ανθρώπους, όχι τα social media» έγραψε το βράδυ της Τετάρτης ο Έλον Μασκ.



Η πρώτη ανάρτηση του MrΧ έγινε, μάλιστα, με αναδημοσίευση του προγράμματος των διαδηλώσεων από τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον



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«Όποιος επιδιώκει να οδηγήσει και να εκμεταλλευτεί μια τέτοια κατάσταση για να προωθήσει τη δική του πολιτική ατζέντα κάνει σοβαρό λάθος και κάνει ζημιά. Είδαμε παιδιά, οικογένειες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Μπέλφαστ. Δεν θέλουμε αυτό το είδος τραμπούκικης συμπεριφοράς, βίας στους δρόμους μας και όποιος επιδιώκει να το προκαλέσει αυτό θα πρέπει να καταδικαστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά η επικεφαλής των Εργατικών, Άννα Τάρλεϊ.
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