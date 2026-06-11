Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ντίνος Μήτογλου Γιος

Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του

Η νίκη του Παναθηναϊκού και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, πανηγυρίστηκε από τους «πράσινους»

Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη των 50 λεπτών (λόγω των δύο παρατάσεων) με τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL και οδήγησε τη σειρά στον 5ο τελικό του Σαββάτου.

Η νίκη και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, προκάλεσε ευφορία στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλο, να καταλήγει στις πλάτες του Ντίνου Μήτογλου.

Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του


Τις σκηνές που απαθανάτισε ο φακός σχολίασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός γράφοντας «μαγική στιγμή» για τον γιο του και τον φόργουορντ-σέντερ των «πράσινων»

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