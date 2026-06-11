Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του
Η νίκη του Παναθηναϊκού και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, πανηγυρίστηκε από τους «πράσινους»
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη των 50 λεπτών (λόγω των δύο παρατάσεων) με τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL και οδήγησε τη σειρά στον 5ο τελικό του Σαββάτου.
Η νίκη και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, προκάλεσε ευφορία στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλο, να καταλήγει στις πλάτες του Ντίνου Μήτογλου.
Τις σκηνές που απαθανάτισε ο φακός σχολίασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός γράφοντας «μαγική στιγμή» για τον γιο του και τον φόργουορντ-σέντερ των «πράσινων»
Η νίκη και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, προκάλεσε ευφορία στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού με τον γιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλο, να καταλήγει στις πλάτες του Ντίνου Μήτογλου.
Τις σκηνές που απαθανάτισε ο φακός σχολίασε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός γράφοντας «μαγική στιγμή» για τον γιο του και τον φόργουορντ-σέντερ των «πράσινων»
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