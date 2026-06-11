Ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πανηγύρισε στις πλάτες του Μήτογλου: «Μαγική στιγμή» σχολίασε ο πατέρας του

Η νίκη του Παναθηναϊκού και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, πανηγυρίστηκε από τους «πράσινους»