Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Καταδικάστηκε η «θεά του πλούτου»: Έστησε τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων αξίας 5,7 δισ. ευρώ
Καταδικάστηκε η «θεά του πλούτου»: Έστησε τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτονομισμάτων αξίας 5,7 δισ. ευρώ
Μεταξύ 2014 και 2017, ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερα από 128.000 θύματα
Μια Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε στο Λονδίνο, έπειτα από μια επταετή διεθνή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, που οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5 δισ. λιρών, τα οποία προέρχονταν από απάτη που είχε παρασύρει χιλιάδες επενδυτές.
Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, δήλωσε ένοχη για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, από το 2014 έως το 2017 ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 πολίτες. Τα χρήματα μετατράπηκαν σε bitcoin και αποθηκεύτηκαν για να διαφύγουν τον έλεγχο των Αρχών.
Η ομολογία της ήρθε μετά από επτά χρόνια ερευνών γύρω από διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο αποκαλύφθηκε χάρη σε πληροφορία για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν είχε καταφέρει να διαφεύγει για πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα είχε προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τα κέρδη αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με το BBC.
Η συνήγορός της, Ρότζερ Σαχότα, ανέφερε ότι η πελάτισσά του, ομολογώντας την ενοχή της, «ελπίζει να δώσει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017» και να διαβεβαιώσει πως «η αύξηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων εξασφαλίζει αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι απώλειες». Ωστόσο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιχειρήσει να διατηρήσει τα κατασχεθέντα κεφάλαια.
Νομοθετικές αλλαγές που είχαν εισαχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών είχαν ως στόχο να διευκολύνουν τις βρετανικές Αρχές να κατάσχουν, να παγώσουν και να ανακτήσουν κρυπτονομίσματα. Οι αλλαγές θα επέτρεπαν επίσης σε ορισμένα θύματα να υποβάλουν αίτηση για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους που βρίσκονται σε λογαριασμούς.
Η Κιάν είχε τη βοήθεια της Τζιάν Γουέν, εργαζόμενης σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και οκτώ μηνών για συμμετοχή στην απάτη. Η Γουέν, 44 ετών, ξέπλυνε σημαντικό μέρος των χρημάτων, μετακομίζοντας από ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο σε πολυτελή κατοικία στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin που συνδέονταν με τη Γουέν.
Σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, οι επενδυτές - κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών - τοποθέτησαν ποσά που κυμαίνονταν από εκατοντάδες χιλιάδες έως και δεκάδες εκατομμύρια γιουάν. Ανάμεσά τους υπήρχαν επιχειρηματίες, τραπεζικοί υπάλληλοι και δικαστικοί, οι οποίοι παρασύρθηκαν συχνά από γνωστούς και συγγενείς τους. Η Κιάν παρουσιαζόταν ως «θεά του πλούτου», χωρίς όμως οι επενδυτές να γνωρίζουν πραγματικά το πορτρέτο της.
Η Κιάν παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής της, η οποία θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, δήλωσε ένοχη για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, από το 2014 έως το 2017 ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 πολίτες. Τα χρήματα μετατράπηκαν σε bitcoin και αποθηκεύτηκαν για να διαφύγουν τον έλεγχο των Αρχών.
Η ομολογία της ήρθε μετά από επτά χρόνια ερευνών γύρω από διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο αποκαλύφθηκε χάρη σε πληροφορία για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων. Η Κιάν είχε καταφέρει να διαφεύγει για πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα είχε προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τα κέρδη αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με το BBC.
Η συνήγορός της, Ρότζερ Σαχότα, ανέφερε ότι η πελάτισσά του, ομολογώντας την ενοχή της, «ελπίζει να δώσει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές που περιμένουν αποζημίωση από το 2017» και να διαβεβαιώσει πως «η αύξηση της αξίας των κρυπτονομισμάτων εξασφαλίζει αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι απώλειες». Ωστόσο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιχειρήσει να διατηρήσει τα κατασχεθέντα κεφάλαια.
Νομοθετικές αλλαγές που είχαν εισαχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών είχαν ως στόχο να διευκολύνουν τις βρετανικές Αρχές να κατάσχουν, να παγώσουν και να ανακτήσουν κρυπτονομίσματα. Οι αλλαγές θα επέτρεπαν επίσης σε ορισμένα θύματα να υποβάλουν αίτηση για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους που βρίσκονται σε λογαριασμούς.
Η Κιάν είχε τη βοήθεια της Τζιάν Γουέν, εργαζόμενης σε κινεζικό εστιατόριο, η οποία καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και οκτώ μηνών για συμμετοχή στην απάτη. Η Γουέν, 44 ετών, ξέπλυνε σημαντικό μέρος των χρημάτων, μετακομίζοντας από ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο σε πολυτελή κατοικία στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέσχεσε περισσότερα από 300 εκατ. λίρες σε bitcoin που συνδέονταν με τη Γουέν.
«Η θεά του πλούτου»
Σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, οι επενδυτές - κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών - τοποθέτησαν ποσά που κυμαίνονταν από εκατοντάδες χιλιάδες έως και δεκάδες εκατομμύρια γιουάν. Ανάμεσά τους υπήρχαν επιχειρηματίες, τραπεζικοί υπάλληλοι και δικαστικοί, οι οποίοι παρασύρθηκαν συχνά από γνωστούς και συγγενείς τους. Η Κιάν παρουσιαζόταν ως «θεά του πλούτου», χωρίς όμως οι επενδυτές να γνωρίζουν πραγματικά το πορτρέτο της.
Η Κιάν παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής της, η οποία θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα