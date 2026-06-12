Αεροπλάνο με 267 επιβάτες συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπλάνο Boeing 777 Τουρκία Αττάλεια Αεροδρόμιο

Αεροπλάνο με 267 επιβάτες συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, δείτε βίντεο

Μόνο τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ το Boeing 777 και ο πύργος υπέστησαν υλικές ζημιές

Αεροπλάνο με 267 επιβάτες συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 777 -3Q8 (TC-LKD) συγκρούστηκε κατά την προσγείωσή του με έναν πύργο ραντάρ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hürriyet, το αεροπλάνο εισήλθε σε λάθος διάδρομο τροχοδρόμησης κατά την τροχοδρόμηση μετά την προσγείωση και χτύπησε έναν πύργο ραντάρ που ανήκει στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Μέσα στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός, ενώ έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μόνο τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών. Τόσο το αεροσκάφος όσο και ο πύργος ραντάρ υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση. Φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν το κατεστραμμένο φτερό του αεροσκάφους και μια τρύπα στο σώμα του.

Ο Yahya Üstün, επικεφαλής επικοινωνίας της Turkish Airlines, η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X ότι η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους ήρθε σε επαφή με τον πύργο ραντάρ, ενώ πρόσθεσε ότι ένας επιβάτης που υπέστη ελαφρά τραύματα ήταν «σε καλή υγεία». Επίσης, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης