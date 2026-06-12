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Αεροπλάνο με 267 επιβάτες συγκρούστηκε με πύργο ραντάρ κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, δείτε βίντεο
Μόνο τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ το Boeing 777 και ο πύργος υπέστησαν υλικές ζημιές
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Hürriyet, το αεροπλάνο εισήλθε σε λάθος διάδρομο τροχοδρόμησης κατά την τροχοδρόμηση μετά την προσγείωση και χτύπησε έναν πύργο ραντάρ που ανήκει στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Μέσα στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός, ενώ έπεσαν και οι μάσκες οξυγόνου. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μόνο τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών. Τόσο το αεροσκάφος όσο και ο πύργος ραντάρ υπέστησαν υλικές ζημιές από τη σύγκρουση. Φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν το κατεστραμμένο φτερό του αεροσκάφους και μια τρύπα στο σώμα του.
✈️🇹🇷 Eine auf den Namen TC-LKD registrierte Maschine von Turkish Airlines, die auf dem Flug von Istanbul nach Antalya eingesetzt wurde, wurde nach der Landung auf dem Flughafen Antalya beschädigt.— Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) June 12, 2026
🚨 Während des Rollvorgangs (Taxiing) kollidierte das Flugzeug mit einem Radarmast… pic.twitter.com/MyNcQZw1hO
Ο Yahya Üstün, επικεφαλής επικοινωνίας της Turkish Airlines, η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X ότι η δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους ήρθε σε επαφή με τον πύργο ραντάρ, ενώ πρόσθεσε ότι ένας επιβάτης που υπέστη ελαφρά τραύματα ήταν «σε καλή υγεία». Επίσης, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική έρευνα σχετικά με το περιστατικό.
In Turkey, a plane clipped a mast with its wing at Antalya Airport— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026
There were 267 passengers on board, all of whom were evacuated. According to the airline, one person suffered minor injuries.
Passengers said that after the impact, oxygen masks dropped inside the cabin and one… pic.twitter.com/vbqOBKUcWv
TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 11, 2026
Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif…
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