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Καθυστέρησε η επιστροφή του Πάπα Λέοντα στη Ρώμη λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροπλάνο, δείτε βίντεο
Ο Ποντίφικας θα επιστρέψει στην ιταλική πρωτεύουσα με το αεροσκάφος του Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, ο οποίος του το παραχώρησε ειδικά για την περίσταση
Όπως αναφέρει το Reuters, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πάπα, προσωπικό του Βατικανού και δημοσιογράφους ήταν έτοιμο να κατευθυνθεί προς τον διάδρομο απογείωσης, όταν ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι υπήρχε πρόβλημα συντήρησης.
Ο Πάπας είχε ήδη επιβιβαστεί στην πτήση της αεροπορικής εταιρείας Iberia, αφού τον αποχαιρέτησαν ο βασιλιάς της χώρας Φελίπε και άλλοι Ισπανοί αξιωματούχοι. Μετά την ανακοίνωση του προβλήματος, συνοδεύτηκε από τον βασιλιά έξω από το αεροπλάνο και πίσω στο αεροδρόμιο.
📺 TV EN DIRECTO | El Papa abandona el avión que lo lleva a Roma por una incidencia en la aeronave https://t.co/AIaJj7Jalu pic.twitter.com/hHijNR7yKL— EL PAÍS (@el_pais) June 12, 2026
Ένας εκπρόσωπος της Iberia δήλωσε ότι ειδικοί συντήρησης εξέταζαν ένα τεχνικό πρόβλημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε δεύτερη ανακοίνωση, αφού ο Ποντίφικας είχε αποβιβαστεί από το αεροπλάνο, ο κυβερνήτης είπε ότι ο κινητήρας πιθανώς δεν μπόρεσε να ξεκινήσει λόγω του ανέμου. Το αεροπλάνο θα μετακινούταν με ειδικά μηχανήματα ώστε να στραφεί προς τον άνεμο και θα γινόταν προσπάθεια να ξεκινήσει ξανά ο κινητήρας.
Ο Πάπας Λέων θα επιστρέψει στη Ρώμη με το αεροσκάφος του Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, ο οποίος του το παραχώρησε ειδικά για την περίσταση. «Ο Πάπας Λέων θα επιστρέψει στη Ρώμη με το αεροπλάνο του Βασιλιά της Ισπανίας, το οποίο παραχωρήθηκε ευγενικά από την Αυτού Μεγαλειότητα», ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, σημειώνοντας ότι το αεροπλάνο θα απογειωθεί γύρω στις 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα) και θα φτάσει στη Ρώμη γύρω στις 11:00 μ.μ. (ώρα Ρώμης). Το προσωπικό της Αγίας Έδρας και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πτήση θα επιστρέψουν τις επόμενες ώρες με άλλο αεροπλάνο που παρέχει η Iberia.
📺 TV EN DIRECTO | El Rey acompaña al Papa al Falcon después del incidente con el avión de Iberia en el que iba a volar inicialmente a Roma https://t.co/AIaJj7JIb2 pic.twitter.com/Wwr6OiNKMR— EL PAÍS (@el_pais) June 12, 2026
Όπως επισημαίνει η Εl Pais, ο Πάπας αφιέρωσε την τελευταία του μέρα στα νησιά της Ισπανίας και σε διάφορες εκδηλώσεις με θέμα τη μετανάστευση. Πρώτα επισκέφθηκε το κέντρο υποδοχής Las Raíces, στη Λα Λαγκούνα, όπου έκανε έκκληση για αλληλεγγύη και για τη δημιουργία μιας πιο φιλόξενης κοινωνίας. «Όλοι είμαστε μετανάστες, όλοι είμαστε προσκυνητές στο δρόμο προς την ουράνια πατρίδα. Ας βοηθήσουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι πιο ανθρώπινο».
📺 TV EN DIRECTO | El Papa ha embarcado ya en el avión Falcon del Grupo 45 del Ejército del Aire que estaba en Canarias para viajar a Roma. https://t.co/AIaJj7Jalu pic.twitter.com/EK8x4juLtQ— EL PAÍS (@el_pais) June 12, 2026
Αργότερα μεταφέρθηκε στην πόλη της Λα Λαγκούνα για να συναντηθεί με οργανώσεις του νησιού και μετανάστες. Εκεί υπενθύμισε ότι κάθε κοινωνία που υποδέχεται «έχει καθήκοντα απέναντι σε όσους φτάνουν» και όποιος υποδέχεται, «ευθύνη και ειλικρινή επιθυμία να χτίσει μαζί με τους άλλους». Τέλος, ο Πάπας Λέων τέλεσε μια μαζική λειτουργία στη Σάντα Κρουζ, στην οποία παρέστησαν 40.000 άτομα. Στην τελευταία ομιλία του προς τους ενορίτες, υπερασπίστηκε την ηρεμία και την υποδοχή: «Πόσο σημαντικό είναι να μην τα μειώνουμε όλα στο εμπόριο και το κέρδος».
📺 TV EN DIRECTO | El Rey despide con un saludo con la mano al Falcon en el que ha embarcado el Papa https://t.co/AIaJj7Jalu pic.twitter.com/cXvCipGgSb— EL PAÍS (@el_pais) June 12, 2026
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