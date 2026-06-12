Καθυστέρησε η επιστροφή του Πάπα Λέοντα στη Ρώμη λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροπλάνο, δείτε βίντεο

Ο Ποντίφικας θα επιστρέψει στην ιταλική πρωτεύουσα με το αεροσκάφος του Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, ο οποίος του το παραχώρησε ειδικά για την περίσταση