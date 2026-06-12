Εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο διακινούσε ναρκωτικά και όπλα που έκρυβε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, δείτε βίντεο

-22- γεμιστήρες πιστολιών,-2.372- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο,ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά,-4- αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -3- μαχαίρια με θήκες μεταφοράς,μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης,τσεκούρι με θήκη,-13- χρυσές λίρες Αγγλίας,πλήθος καρτών εταιρείας,δαχτυλίδι, ρολόι χειρός,φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,ασύρματος,-2- κουτιά κινητού τηλεφώνου,-2- καταγραφικά ασφαλείας,-2- φορητοί αποθηκευτικοί χώροι,διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες, καθώς και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε -2 από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την πλήρη διακρίβωση του εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.