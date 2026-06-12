Έτοιμη η Ελβετία να φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία ΗΠΑ Ιράν Συμφωνία

Έτοιμη η Ελβετία να φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

 Βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με τις δύο χώρες, δηλώνει το υπουργείο Εξωτερικών

Έτοιμη η Ελβετία να φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
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Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, «εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν», δήλωσε την Παρασκευή το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Η Ελβετία είναι πλήρως αφοσιωμένη. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη δήλωση.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι διαδραματίζει ενεργό ρόλο «στην υποστήριξη των προσπαθειών για τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την εδραίωση της εκεχειρίας και την προετοιμασία του εδάφους για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

Η Ελβετία, η Τουρκία ή κάποια χώρα στη Μέση Ανατολή ήταν οι χώρες όπου ήταν περισσότερο πιθανό να υπογραφεί η συμφωνία.
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