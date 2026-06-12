Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Έτοιμη η Ελβετία να φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
Έτοιμη η Ελβετία να φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν
Βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με τις δύο χώρες, δηλώνει το υπουργείο Εξωτερικών
Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, «εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν», δήλωσε την Παρασκευή το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.
«Η Ελβετία είναι πλήρως αφοσιωμένη. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη δήλωση.
Το υπουργείο πρόσθεσε ότι διαδραματίζει ενεργό ρόλο «στην υποστήριξη των προσπαθειών για τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την εδραίωση της εκεχειρίας και την προετοιμασία του εδάφους για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».
Η Ελβετία, η Τουρκία ή κάποια χώρα στη Μέση Ανατολή ήταν οι χώρες όπου ήταν περισσότερο πιθανό να υπογραφεί η συμφωνία.
«Η Ελβετία είναι πλήρως αφοσιωμένη. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο σε σύντομη δήλωση.
Το υπουργείο πρόσθεσε ότι διαδραματίζει ενεργό ρόλο «στην υποστήριξη των προσπαθειών για τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την εδραίωση της εκεχειρίας και την προετοιμασία του εδάφους για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».
Η Ελβετία, η Τουρκία ή κάποια χώρα στη Μέση Ανατολή ήταν οι χώρες όπου ήταν περισσότερο πιθανό να υπογραφεί η συμφωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα