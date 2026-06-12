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Μια γάτα έκανε άνω κάτω την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη Σμύρνη, ανέβηκε στο σανίδι και άρχισε να παίζει με τον «νεκρό» πρωταγωνιστή, βίντεο
Μια γάτα έκανε άνω κάτω την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη Σμύρνη, ανέβηκε στο σανίδι και άρχισε να παίζει με τον «νεκρό» πρωταγωνιστή, βίντεο
Η παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα είχε φτάσει στην πιο συγκινητική της στιγμή, με τον Ρωμαίο να κείτεται νεκρός στον τάφο και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του, όταν εμφανίστηκε η γάτα
Μια γάτα έγινε απροσδόκητα η πρωταγωνίστρια αφού εισέβαλε στην κορύφωση μιας υπαίθριας παράστασης του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», μετατρέποντας την τραγωδία του Σαίξπηρ σε... κωμωδία.
Η γάτα περιπλανήθηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φινάλε του μπαλέτου στην Σμύρνη, όπου ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν.
Η παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα είχε φτάσει στη πιο συγκινητική της στιγμή, με τον Ρωμαίο να κείτεται νεκρός στον τάφο και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του. Τότε ήταν που εμφανίστηκε η γάτα.
Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να παίξει με τα μαλλιά του, ενώ ο ίδιος «κείτονταν νεκρός» με αποτέλεσμα το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια. Στο τέλος της παράστασης, πρωταγωνιστής πήρε την γάτα αγκαλιά και υποκλίθηκε στο κοινό.
«Φανταστείτε το εξής: στην κορύφωση της παράστασης, όταν ο Ρωμαίος είναι νεκρός και η Ιουλιέτα έχει ήδη “επιστρέψει στη ζωή” - βρίσκονται στον τάφο. Αυτή είναι η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών. Εκείνη τη στιγμή, μια γάτα μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά του νεκρού Ρωμαίου», ανέφερε η μπαλαρίνα σύμφωνα με την Daily Mail.
«Τότε άρχισε μάλιστα να τον δαγκώνει και κατέστρεψε εντελώς τη σκηνή. Αντί να κλάψουν, όλο το κοινό άρχισε να γελάει», συμπλήρωσε.
Η γάτα περιπλανήθηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φινάλε του μπαλέτου στην Σμύρνη, όπου ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν.
Η παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα είχε φτάσει στη πιο συγκινητική της στιγμή, με τον Ρωμαίο να κείτεται νεκρός στον τάφο και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του. Τότε ήταν που εμφανίστηκε η γάτα.
Η γάτα κάθισε δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου ενώ η Ιουλιέτα θρηνούσε ενώ στη συνέχεια αποφάσισε να παίξει με τα μαλλιά του, ενώ ο ίδιος «κείτονταν νεκρός» με αποτέλεσμα το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια. Στο τέλος της παράστασης, πρωταγωνιστής πήρε την γάτα αγκαλιά και υποκλίθηκε στο κοινό.
«Φανταστείτε το εξής: στην κορύφωση της παράστασης, όταν ο Ρωμαίος είναι νεκρός και η Ιουλιέτα έχει ήδη “επιστρέψει στη ζωή” - βρίσκονται στον τάφο. Αυτή είναι η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών. Εκείνη τη στιγμή, μια γάτα μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά του νεκρού Ρωμαίου», ανέφερε η μπαλαρίνα σύμφωνα με την Daily Mail.
«Τότε άρχισε μάλιστα να τον δαγκώνει και κατέστρεψε εντελώς τη σκηνή. Αντί να κλάψουν, όλο το κοινό άρχισε να γελάει», συμπλήρωσε.
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