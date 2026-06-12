Μια γάτα έκανε άνω κάτω την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη Σμύρνη, ανέβηκε στο σανίδι και άρχισε να παίζει με τον «νεκρό» πρωταγωνιστή, βίντεο

Η παράσταση στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα είχε φτάσει στην πιο συγκινητική της στιγμή, με τον Ρωμαίο να κείτεται νεκρός στον τάφο και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του, όταν εμφανίστηκε η γάτα