Ο βασιλιάς Κάρολος αποχαιρετά τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Ένας γίγαντας της τέχνης
Ο βασιλιάς Κάρολος αποχαιρετά τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Ένας γίγαντας της τέχνης
Φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια ελαφρότητα όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs που φώτιζαν τις δεξιώσεις στο Παλάτι, έγραψε ο βασιλιάς
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' απέτισε φόρο τιμής σήμερα στον Βρετανό ζωγράφο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, χαιρετίζοντας έναν «γίγαντα του κόσμου της τέχνης και της ζωγραφικής», έναν άνθρωπο «πραγματικά μοναδικό».
«Φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια ελαφρότητα όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs που φώτιζαν τις δεξιώσεις στο Παλάτι», έγραψε ο μονάρχης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πολύ λυπημένος» για τον θάνατό του.
«Φορούσε τη μεγαλοφυΐα του με την ίδια ελαφρότητα όπως τα αγαπημένα του κίτρινα Crocs που φώτιζαν τις δεξιώσεις στο Παλάτι», έγραψε ο μονάρχης στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας «πολύ λυπημένος» για τον θάνατό του.
‘My wife and I were greatly saddened to learn of the death of David Hockney O.M., a giant of the world of art and painting, a Yorkshireman through and through and a dear friend and inspiration to so many.— The Royal Family (@RoyalFamily) June 12, 2026
David was one of life’s true originals; one who wore his genius as… pic.twitter.com/uU2uJ07VxW
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