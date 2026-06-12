Ομοσπονδιακός δικαστής επιμένει στην αφαίρεση του ονόματος Τραμπ από το Kennedy Center
Ομοσπονδιακός δικαστής επιμένει στην αφαίρεση του ονόματος Τραμπ από το Kennedy Center
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του διαβιβάσει» τον έλεγχο του Kennedy Center
Ένας Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε σήμερα αίτημα του Kennedy Center να αναβάλει την εφαρμογή της απόφασής του να αφαιρέσει το όνομα του Αμερικανού προέδρου από την πρόσοψη της υψηλού κύρους αίθουσας παραστάσεων στην Ουάσινγκτον.
Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα (8/6) το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, όμως όχι ακόμη από την ίδια την πρόσοψή του κτιρίου, όπου έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές από σήμερα το πρωί, καθώς πλησίαζε η προθεσμία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε ανακοινώνοντας πως θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του διαβιβάσει» τον έλεγχο του Kennedy Center. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού διόρισε οικεία του πρόσωπα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, πρόσθεσε τον Δεκέμβριο το όνομά του σε εκείνο του Δημοκρατικού δολοφονηθέντος προκατόχου του Τζον Φ. Κένεντι, προκειμένου να το ονομάσει «Trump Kennedy Center».
Ο δικαστής ανέστειλε επίσης, μέχρι νεωτέρας, το διετές κλείσιμο του Kennedy Center, κρίνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν τήρησε το «καθήκον επιμέλειας» του, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες του κλεισίματος. Εντούτοις, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευών, «η ανάγκη για τις οποίες φαίνεται επείγουσα» και διευκρίνισε ότι δεν θα αντιταχθεί σε μια νέα απόφαση κλεισίματος εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των οφελών.
Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα (8/6) το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, όμως όχι ακόμη από την ίδια την πρόσοψή του κτιρίου, όπου έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές από σήμερα το πρωί, καθώς πλησίαζε η προθεσμία.
Ο συγκεκριμένος δικαστής διέταξε την 29η Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, μέσα σε δύο εβδομάδες, κάθε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέραν του προέδρου Κένεντι» από το κτίριο, από τον ιστότοπο του Kennedy Center και από οποιαδήποτε καταχώρηση.
A judge on Friday denied a request from the Kennedy Center to pause a ruling ordering President Donald Trump's name removed from building. https://t.co/JXBGK2XL4A— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 12, 2026
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε ανακοινώνοντας πως θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του διαβιβάσει» τον έλεγχο του Kennedy Center. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού διόρισε οικεία του πρόσωπα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, πρόσθεσε τον Δεκέμβριο το όνομά του σε εκείνο του Δημοκρατικού δολοφονηθέντος προκατόχου του Τζον Φ. Κένεντι, προκειμένου να το ονομάσει «Trump Kennedy Center».
Αυτή η αλλαγή επικρίθηκε από την οικογένεια του προέδρου Κένεντι και από τη Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβήτησε τη νομιμότητά της.
Workers are set to remove Donald Trump’s name from the #KennedyCenter after a judge denied the center’s request to pause an order requiring the name to come off the building. pic.twitter.com/FtLTWMZhlF— Misha Komadovsky (@komadovsky) June 12, 2026
Ο δικαστής ανέστειλε επίσης, μέχρι νεωτέρας, το διετές κλείσιμο του Kennedy Center, κρίνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν τήρησε το «καθήκον επιμέλειας» του, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες του κλεισίματος. Εντούτοις, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευών, «η ανάγκη για τις οποίες φαίνεται επείγουσα» και διευκρίνισε ότι δεν θα αντιταχθεί σε μια νέα απόφαση κλεισίματος εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των οφελών.
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