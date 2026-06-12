Ομοσπονδιακός δικαστής επιμένει στην αφαίρεση του ονόματος Τραμπ από το Kennedy Center

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του διαβιβάσει» τον έλεγχο του Kennedy Center