MVP του Champions League η Άμπι Άντριους στον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Μάλτα, δείτε βίντεο
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MVP του Champions League η Άμπι Άντριους στον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Μάλτα, δείτε βίντεο

Η Αυστραλή περιφερειακός οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στην κορυφή της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας εντυπωσιακά το final-4 της Γκζίρα

MVP του Champions League η Άμπι Άντριους στον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Μάλτα, δείτε βίντεο
Με τέσσερα γκολ στον ημιτελικό της Τετάρτης (10/6), απέναντι στη Ματαρό, κι άλλα πέντε στον αποψινό τελικό με τη Φερεντσβάρος (εκ των οποίων τα τέσσερα στα τελευταία 10,5 λεπτά του κανονικού αγώνα), η Αμπι Αντριους πήρε δικαιωματικά τον τίτλο της MVP του final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών, που ολοκληρώθηκε στη Γκζίρα της Μάλτας με θρίαμβο του Ολυμπιακού.

Ενα βραβείο που αποτελεί προσωπική δικαίωση και ταυτόχρονα "λύτρωση" για την Αυστραλή αριστερόχειρα, η οποία ήρθε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2024, με τις "δάφνες" του ασημένιου μεταλλίου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά επικρίθηκε έντονα πέρυσι για τις μέτριες εμφανίσεις της, τόσο στο αντίστοιχο final-4 στον Πειραιά, όσο και στους τελικούς του πρωταθλήματος με τη Βουλιαγμένη.



Η απονομή του τροπαίου στις "ερυθρόλευκες", που γνώρισαν την αποθέωση από περίπου 500 φιλάθλους της ομάδας, έγινε από τον πρόεδρο της ΚΟΕ και αντιπρόεδρο της European Aquatics, Κυριάκο Γιαννόπουλο.

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