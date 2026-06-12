Ο Τζον Χαμ αποκλείστηκε από κατηγορία των φετινών βραβείων Emmy μετά από αλλαγή στον κανονισμό

Η υποψηφιότητά του υποβλήθηκε λανθασμένα από την Apple TV, με το όνομά του να εμφανίζεται κανονικά στα αρχικά ψηφοδέλτια, καθώς το λάθος δεν εντοπίστηκε νωρίς