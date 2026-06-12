Ο Τζον Χαμ αποκλείστηκε από κατηγορία των φετινών βραβείων Emmy μετά από αλλαγή στον κανονισμό
Ο Τζον Χαμ αποκλείστηκε από κατηγορία των φετινών βραβείων Emmy μετά από αλλαγή στον κανονισμό
Η υποψηφιότητά του υποβλήθηκε λανθασμένα από την Apple TV, με το όνομά του να εμφανίζεται κανονικά στα αρχικά ψηφοδέλτια, καθώς το λάθος δεν εντοπίστηκε νωρίς
Από συγκεκριμένη κατηγορία αποκλείστηκε ο Τζον Χαμ στα φετινά βραβεία Emmy, μετά από αλλαγή στον κανονισμό της διοργάνωσης.
Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία guest ηθοποιού για τη σειρά «The Morning Show», όπου υποδύεται τον Πολ Μαρκς, καθώς στο παρελθόν είχε ήδη προταθεί για τον ίδιο ρόλο ως Β’ ανδρικός.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Television Academy, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ το 2025, ένας ηθοποιός που έχει προταθεί ως πρωταγωνιστής ή συμπρωταγωνιστής για έναν ρόλο, δεν μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει υποψηφιότητα ως guest για τον ίδιο χαρακτήρα.
Η Apple TV φέρεται να υπέβαλε λανθασμένα την υποψηφιότητα του Χαμ στην κατηγορία guest, με το λάθος να μην εντοπίζεται άμεσα, καθώς το όνομά του εμφανίστηκε κανονικά στα αρχικά ψηφοδέλτια. Ο ηθοποιός είχε προταθεί το 2024 για Emmy Β’ ανδρικού ρόλου για την ίδια σειρά, γεγονός που πλέον τον καθιστά αυτομάτως μη επιλέξιμο για την κατηγορία guest.
Από τον νέο κανονισμό επηρεάζονται και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως η Μέριλ Στριπ, η οποία επίσης δεν μπορεί να διεκδικήσει υποψηφιότητα ως guest για τη σειρά «Only Murders in the Building», αφού είχε προηγουμένως προταθεί ως Β’ γυναικείος ρόλος.
Παρά τον αποκλεισμό του από τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Τζον Χαμ παραμένει υποψήφιος για Emmy μέσα από άλλες δουλειές του, όπως η σειρά «Your Friends and Neighbors», ενώ συμμετέχει και στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Grimsburg».
Η ψηφοφορία για τα 78α Emmy ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία guest ηθοποιού για τη σειρά «The Morning Show», όπου υποδύεται τον Πολ Μαρκς, καθώς στο παρελθόν είχε ήδη προταθεί για τον ίδιο ρόλο ως Β’ ανδρικός.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Television Academy, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ το 2025, ένας ηθοποιός που έχει προταθεί ως πρωταγωνιστής ή συμπρωταγωνιστής για έναν ρόλο, δεν μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει υποψηφιότητα ως guest για τον ίδιο χαρακτήρα.
Emmy-winning actor is DISQUALIFIED from 2026 ceremony category due to surprising new rule https://t.co/EIa4XKwvlU— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 12, 2026
Η Apple TV φέρεται να υπέβαλε λανθασμένα την υποψηφιότητα του Χαμ στην κατηγορία guest, με το λάθος να μην εντοπίζεται άμεσα, καθώς το όνομά του εμφανίστηκε κανονικά στα αρχικά ψηφοδέλτια. Ο ηθοποιός είχε προταθεί το 2024 για Emmy Β’ ανδρικού ρόλου για την ίδια σειρά, γεγονός που πλέον τον καθιστά αυτομάτως μη επιλέξιμο για την κατηγορία guest.
Από τον νέο κανονισμό επηρεάζονται και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως η Μέριλ Στριπ, η οποία επίσης δεν μπορεί να διεκδικήσει υποψηφιότητα ως guest για τη σειρά «Only Murders in the Building», αφού είχε προηγουμένως προταθεί ως Β’ γυναικείος ρόλος.
Παρά τον αποκλεισμό του από τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο Τζον Χαμ παραμένει υποψήφιος για Emmy μέσα από άλλες δουλειές του, όπως η σειρά «Your Friends and Neighbors», ενώ συμμετέχει και στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Grimsburg».
Η ψηφοφορία για τα 78α Emmy ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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