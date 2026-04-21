Στο «Μπερναμπέου» μπροστά σε 80.000 κόσμο η πρεμιέρα του Eurobasket 2029
Η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Ελίσα Αγκιλάρ, αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα του EuroBasket 2029 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 80.000 θεατές
Η τελική φάση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στη Μαδρίτη και την Τρίτη 21/4 πραγματοποιήθηκε η τελετή παρουσίασης, στην οποία έδωσαν το «παρών» ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, ο εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Φελίπε Ρέγιες, καθώς και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ, αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα του EuroBasket θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ποδοσφαιρικής Ρεάλ Μαδρίτης, στο εμβληματικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μπροστά σε 80.000 θεατές!
📸 Comienza el camino al 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐛𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟗 💫— Baloncesto España (@BaloncestoESP) April 21, 2026
Imágenes de un día especial. Gracias a la @ComunidadMadrid por hacerlo posible 😊 #SomosEquipo pic.twitter.com/5XXG1KaWJp
«Ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί μπροστά σε 80.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στη διοργάνωση.
Αυτό θα βοηθήσει το μπάσκετ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καταλάβει τη θέση που του αξίζει.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25.000.000 ευρώ, με αναπτυξιακή πορεία έως το 2029 και αντίκτυπο πέρα από το ίδιο το τουρνουά», δήλωσε η Αγκιλάρ και πρόσθεσε:
«Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στη Λετονία, μαζί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, πείσαμε τη FIBA ότι μπορούμε να διοργανώσουμε αυτό το τουρνουά.
Όταν λέμε ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, το εννοούμε, γιατί θα διεξαχθεί σε μια περιοχή που ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό.
‼️🏟️ La jornada inaugural del grupo del @EuroBasket 2029 que organizará España se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 22, 2025
Capacidad para reunir 80.000 espectadores.
El resto de partidos del grupo y la fase final serán en el Movistar Arena. https://t.co/XA6L3eUYYC pic.twitter.com/loP98JNUD1
Η ιδέα μας ήταν να τοποθετήσουμε τη Μαδρίτη και την Ισπανία στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για το μέλλον του αθλήματος.
Αυτό είναι ένα μήνυμα που βρήκε απήχηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα υπάρξει ανάπτυξη που θα καταστήσει τη Μαδρίτη μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el EuroBasket 2029, campeonato del que la región será su sede principal.
