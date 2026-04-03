Συγκλονίζει ο Εμπαπέ: «Με αποκαλούσαν μαϊμού – Ήθελα να φύγω από την ομάδα»
Η εξομολόγηση του Κιλιάν Εμπαπέ για όσα βίωσε μετά το EURO του 2020 σοκάρει και αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου
Σε μία χαλαρή συζήτηση με τον Ασράφ Χακίμι, τον Ορελιέν Τσουαμενί και τον κωμικό Μαλίκ Μπενταλά, ο Γάλλος σούπερ σταρ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τον ρατσισμό που δέχθηκε μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Γαλλίας από την Ελβετία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «A Bola», ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στη μοιραία βραδιά της φάσης των «16», όταν αστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι, με αποτέλεσμα οι «τρικολόρ» να γνωρίσουν τον αποκλεισμό. Η αναμέτρηση είχε ολοκληρωθεί με το εντυπωσιακό 3-3, πριν οι Ελβετοί επικρατήσουν στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4.
