Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Εντός έδρας ήττα σοκ για τους πράσινους στη Stoiximan GBL, βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfnmqjmn01l)

Από τον Παναθηναϊκό είχε ξεχωρίσει ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος είχε στο ημίχρονο 15 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/5 βολές, με τους «πράσινους» να είχαν κλείσει τα δύο πρώτα δεκάλεπτα με 15/20 δίποντα, 3/9 τρίποντα (σ.σ. 0/1 στην 2η περίοδο), 10/13 βολές, 10-3 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 6 λάθη.Μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κολοσσός προηγήθηκε για πρώτη φορά και με +11 πόντους (50-61) συνεχίζοντας από εκεί που είχε σταματήσει μετά το τέλος του πρώτου μισού του αγώνα. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αυξήσει την πίεση και έτρεξε σερί 8-0 με το οποίο μείωσε στη μία κατοχή (58-61 και 60-63 στο 24’).Αν και είχε βρει το μομέντουμ δεν το συνέχισε καθώς είδε τους φιλοξενούμενους να ήταν αποτελεσματικοί και να παίρνουν εκ νέου διψήφια διαφορά (63-73 στο 28’). Το +10 έκλεισε με τη λήξη του γ’ δεκαλέπτου (68-78). Ο Κολοσσός είχε 18/28 δίποντα, 13/23 τρίποντα, 3/6 βολές, 18-5 ριμπάουντ, 20 ασίστ για 10 λάθη ενώ ο Παναθηναϊκός 22/32 δίποντα, μόλις 3/16 τρίποντα, 15/20 βολές, 17-7 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 7 λάθη.Ο Κολοσσός συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και να κρατάει την διψήφια διαφορά (75-85 στο 35’) έχοντας προηγηθεί για πρώτη φορά στο ματς και με +12 (68-80). Στο 35’ η διαφορά είχε φτάσει και πάλι στο +12 για την ομάδα της Ρόδου (78-90) και όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη θα έφτανε στην τεράστια έκπληξη! Σ’ εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 11-0 και πήγε το παιχνίδι στον πόντο (89-90) αλλά ο Ναν αστόχησε σε δύσκολο layup για ενδεχόμενο 13-0 και προσπέρασμα.Έκτοτε το ματς έγινε… αίμα και άμμος με τον Κολοσσό να είχε το +3 (91-94) στο 1:31 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Κέντρικ Ναν με τρίποντο στο 1:10 έφερε το ματς στα ίσια (94-94) αλλά ο Κένεντι απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 94-97 στα 54’’ πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την επίθεση με τον Σορτς, ακολούθησε χαμένο τρίποντο του Κολοσσού αλλά ο Ναν έκανε το λάθος, ο Κένεντι του έκλεψε τη μπάλα μέσα από τα χέρια και κάρφωσε για το 94-99 στα 20'' πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έκανε νέο λάθος και κάπως έτσι ο Κολοσσός έφτασε σε μια ιστορική νίκη στο Telekom Center Athens.Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.Πηγή:www.gazzetta.gr