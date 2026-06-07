Γιατί ο Αντσελότι αφήνει τον Νεϊμάρ εκτός ενδεκάδας της Βραζιλίας στο ξεκίνημα του Μουντιάλ
Γιατί ο Αντσελότι αφήνει τον Νεϊμάρ εκτός ενδεκάδας της Βραζιλίας στο ξεκίνημα του Μουντιάλ
Ο τραυματισμός του 34χρονου σταρ αλλάζει τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού, με τον Λούκας Πακετά να αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή πίσω από τους Βινίσιους, Ραφίνια και Ιγκόρ Τιάγκο
Η εποχή του Κάρλο Αντσελότι στην εθνική Βραζιλίας φαίνεται πως ξεκινά με μια σημαντική απόφαση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τελευταίες προπονήσεις της «σελεσάο», ο Νεϊμάρ δεν υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα στα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.
Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται στην αποστολή για το Μουντιάλ, ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που δεν του επιτρέπει να βρίσκεται στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης. Ο ίδιος ο Αντσελότι έχει επιβεβαιώσει ότι ο 34χρονος επιθετικός αποτελεί σημαντικό κομμάτι των σχεδίων του, χωρίς όμως να εγγυάται θέση βασικού. Μάλιστα, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Νεϊμάρ μπορεί να ξεκινά στον πάγκο ή να χρησιμοποιείται ως αλλαγή, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιταλός τεχνικός προσανατολίζεται σε σύστημα 4-3-3 με τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια, τους Γουέσλεϊ, Μαρκίνιος, Λέο Περέιρα και Ντάγκλας Σάντος στην άμυνα, ενώ στον χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες και Λούκας Πακετά.
Ο Πακετά φαίνεται ότι προορίζεται για τον δημιουργικό ρόλο που παραδοσιακά κατέχει ο Νεϊμάρ, με αποστολή να οργανώνει το παιχνίδι και να τροφοδοτεί την επιθετική τριάδα.
Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση του Ιταλού προπονητή να παρουσιάσει μια πιο γρήγορη και πιεστική ομάδα, βασισμένη στην ένταση και στις συνεχείς μετακινήσεις χωρίς την μπάλα.
Η Βραζιλία θεωρείται φαβορί για την πρόκριση από τον όμιλό της και το τεχνικό επιτελείο δεν επιθυμεί να ρισκάρει πιθανή επιδείνωση της κατάστασης του έμπειρου άσου στις πρώτες αναμετρήσεις.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απόφαση του Αντσελότι να αφήσει τον Νεϊμάρ εκτός βασικού σχήματος θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των πρώτων ημερών του Μουντιάλ, καθώς η Βραζιλία αναζητά τον δρόμο προς την έκτη κατάκτηση του τροπαίου.
Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται στην αποστολή για το Μουντιάλ, ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που δεν του επιτρέπει να βρίσκεται στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης. Ο ίδιος ο Αντσελότι έχει επιβεβαιώσει ότι ο 34χρονος επιθετικός αποτελεί σημαντικό κομμάτι των σχεδίων του, χωρίς όμως να εγγυάται θέση βασικού. Μάλιστα, έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Νεϊμάρ μπορεί να ξεκινά στον πάγκο ή να χρησιμοποιείται ως αλλαγή, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιταλός τεχνικός προσανατολίζεται σε σύστημα 4-3-3 με τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια, τους Γουέσλεϊ, Μαρκίνιος, Λέο Περέιρα και Ντάγκλας Σάντος στην άμυνα, ενώ στον χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες και Λούκας Πακετά.
Ο Πακετά φαίνεται ότι προορίζεται για τον δημιουργικό ρόλο που παραδοσιακά κατέχει ο Νεϊμάρ, με αποστολή να οργανώνει το παιχνίδι και να τροφοδοτεί την επιθετική τριάδα.
Βινίσιους και Ραφίνια στην επίθεσηΣτην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Ιγκόρ Τιάγκο, έχοντας στα άκρα τον Ραφίνια και τον Βινίσιους Ζούνιορ, δύο ποδοσφαιριστές που θεωρούνται βασικά σημεία αναφοράς στο επιθετικό πλάνο του Αντσελότι.
Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση του Ιταλού προπονητή να παρουσιάσει μια πιο γρήγορη και πιεστική ομάδα, βασισμένη στην ένταση και στις συνεχείς μετακινήσεις χωρίς την μπάλα.
Ο Νεϊμάρ για τα κρίσιμα παιχνίδιαΠαρά την απουσία του από το αρχικό σχήμα, ο Νεϊμάρ δεν έχει τεθεί εκτός πλάνων. Αντίθετα, τα βραζιλιάνικα μέσα εκτιμούν ότι ο Αντσελότι σκοπεύει να τον διατηρήσει φρέσκο για τα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, όπου η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.
Η Βραζιλία θεωρείται φαβορί για την πρόκριση από τον όμιλό της και το τεχνικό επιτελείο δεν επιθυμεί να ρισκάρει πιθανή επιδείνωση της κατάστασης του έμπειρου άσου στις πρώτες αναμετρήσεις.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απόφαση του Αντσελότι να αφήσει τον Νεϊμάρ εκτός βασικού σχήματος θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των πρώτων ημερών του Μουντιάλ, καθώς η Βραζιλία αναζητά τον δρόμο προς την έκτη κατάκτηση του τροπαίου.
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