Η Κάτια Ταραμπάνκο τόπλες στην παραλία, το βίντεο που ανέβασε
Η Κάτια Ταραμπάνκο τόπλες στην παραλία, το βίντεο που ανέβασε
Μυρίζει καλοκαίρι, έγραψε το μοντέλο στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Ένα βίντεο ανέβασε η Κάτια Ταραμπάνκο από την παραλία, με την ίδια να ποζάρει τόπλες.
Το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσα από το GNTM στο οποίο αναδείχθηκε νικήτρια το 2019 μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο δίπλα στη θάλασσα, με την ίδια να απολαμβάνει τον ήλιο μετά τη βουτιά της, χωρίς να φορά το πάνω μέρος του μαγιό της.
Στο βίντεο η Κάτια Ταραμπάνκο έγραψε: «Μυρίζει καλοκαίρι», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Διακοπές οέο;».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο που έγινε γνωστό μέσα από το GNTM στο οποίο αναδείχθηκε νικήτρια το 2019 μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο δίπλα στη θάλασσα, με την ίδια να απολαμβάνει τον ήλιο μετά τη βουτιά της, χωρίς να φορά το πάνω μέρος του μαγιό της.
Στο βίντεο η Κάτια Ταραμπάνκο έγραψε: «Μυρίζει καλοκαίρι», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Διακοπές οέο;».
Δείτε το βίντεο
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