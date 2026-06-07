Η ειρήνη στην Ουκρανία είναι ακόμα μακριά: Η ρωσική κοινωνία και οι ελίτ πιέζουν τον Πούτιν, αλλά...



Η Ουάσινγκτον κοιτάζει κι αλλού...

Ο ρόλος της Ουάσινγκτον παραμένει κρίσιμος. Αν ο Τραμπ αποφασίσει να πιέσει δυναμικά τη Μόσχα και να εγγυηθεί πραγματικά την ασφάλεια της Ουκρανίας, η ειρήνη είναι πιο κοντά



Τι είδους ειρήνη;



Η ειρήνη ως μάχη χρόνου

Αυτό δεν παράγει ειρήνη. Παράγει παρατεταμένη φθορά. Παράγει έναν πόλεμο όπου η γραμμή του μετώπου μετακινείται αργά, αλλά το στρατηγικό βάρος αυξάνεται παντού: στην οικονομία, στην κοινωνία, στη διπλωματία, στις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης, στην παγκόσμια ισορροπία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο.Η αναφορά του Ζελένσκι στην αμερικανική εστίαση στο Ιράν είναι κρίσιμη. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνωρίζει εμμέσως κάτι που στο Κίεβο προκαλεί ανησυχία: η Ουάσινγκτον δεν έχει πια την Ουκρανία στο κέντρο της προσοχής της. Ο Περσικός Κόλπος, οι εστίες ανάφλεξης γύρω από το Ισραήλ και οι ανοιχτές γραμμές με την Τεχεράνη απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής διπλωματικής ενέργειας. Για την Ουκρανία, αυτό είναι πρόβλημα. Οσο η αμερικανική προσοχή μοιράζεται, τόσο αυξάνεται ο φόβος ότι η Μόσχα θα προσπαθήσει να επιβάλει την εικόνα μιας «ρεαλιστικής» λύσης. Δηλαδή της αποδοχής των τετελεσμένων. Ο Ζελένσκι θέλει να προλάβει αυτή την εξέλιξη. Θέλει να δείξει ότι η Ουκρανία δεν είναι το εμπόδιο στην ειρήνη. Θέλει όμως και να ορίσει τι είδους ειρήνη μπορεί να συζητηθεί. Η Μόσχα κινείται αντίστροφα. Θέλει να αναβιώσει το «πνεύμα της Αλάσκας»: μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο ηγετών μεγάλων δυνάμεων, με την Ουκρανία να πιέζεται να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που δεν διαμόρφωσε η ίδια. Γι’ αυτό η φράση του Ζελένσκι για το Ανκορατζ έχει σημασία. Δεν είναι γεωγραφική παρατήρηση. Είναι δήλωση κυριαρχίας: η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ειρήνης χωρίς να είναι υποκείμενο της διαπραγμάτευσης.Το ερώτημα δεν είναι αν όλοι μιλούν για ειρήνη. Το ερώτημα είναι τι εννοεί ο καθένας. Η Ουκρανία μιλά για κατάπαυση του πυρός, διαπραγμάτευση από τη σημερινή γραμμή επαφής, εγγυήσεις ασφαλείας, επιστροφή αιχμαλώτων και παιδιών και αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης. Η Ρωσία μιλά για «συμβιβασμούς», αλλά εννοεί προσαρμογή της Ουκρανίας στη στρατιωτική πραγματικότητα που δημιούργησε η ρωσική εισβολή. Οι ΗΠΑ θέλουν αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι σαφές πόση πίεση είναι διατεθειμένες να ασκήσουν στη Μόσχα. Η Ευρώπη θέλει να είναι εγγυήτρια, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει τον ακριβή ρόλο της ανάμεσα στην οικονομική στήριξη, την ασφάλεια και την πολιτική επιρροή.Αν μιλάμε για πλήρη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία, με εδαφική φόρμουλα, εγγυήσεις ασφαλείας και μηχανισμό μη επανάληψης του πολέμου, οι πιθανότητες παραμένουν χαμηλές. Δεν υπάρχει ακόμη κοινό σημείο εκκίνησης. Το Κίεβο δεν μπορεί να δεχθεί την παραχώρηση του Ντονμπάς ως τίμημα ειρήνης. Η Μόσχα δεν δείχνει έτοιμη να αποδεχθεί ότι η εισβολή δεν μπορεί να μετατραπεί σε αναγνωρισμένο κέρδος. Και η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη παρουσιάσει ένα πλαίσιο αρκετά ισχυρό ώστε να αναγκάσει τις δύο πλευρές να κινηθούν από τις μέγιστες θέσεις τους.Αν όμως μιλάμε για κάτι λιγότερο (μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ένα νέο σχήμα επαφών με συμμετοχή ΗΠΑ, Ευρώπης, Τουρκίας ή κρατών του Κόλπου), τότε οι πιθανότητες είναι υπαρκτές. Οχι επειδή η ειρήνη ωρίμασε στρατηγικά. Αλλά επειδή και οι δύο πλευρές έχουν λόγους να δείξουν ότι δεν απορρίπτουν τη διπλωματία.Το πιθανότερο σενάριο δεν είναι άμεση ειρήνη. Είναι έντονη διπλωματική κινητικότητα με συνέχιση των πληγμάτων. Δημόσιες επιστολές, αντιπροτάσεις, τεχνικές επαφές, δηλώσεις περί ετοιμότητας, πίεση προς την Ουκρανία να φανεί ευέλικτη, πίεση προς τη Ρωσία να εμφανιστεί λογική, και στο βάθος ένας πόλεμος που συνεχίζει να μετρά απώλειες. Η ειρήνη θα γίνει πραγματικά πιθανή μόνο αν αλλάξει ένας από τους τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, η ισορροπία στο πεδίο. Αν η μία πλευρά αισθανθεί ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με αποδεκτό κόστος, τότε θα αναζητήσει έξοδο. Δεύτερον, η στάση της Ουάσινγκτον. Αν αποφασίσει να πιέσει πραγματικά τη Μόσχα ή να εγγυηθεί πραγματικά την ασφάλεια της Ουκρανίας, το πλαίσιο αλλάζει. Τρίτον, το εσωτερικό κόστος στη Ρωσία. Αν η φθορά περάσει από την κοινωνική δυσαρέσκεια στην πολιτική ανησυχία των ελίτ, τότε ο χρόνος παύει να λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ του Πούτιν.Η επιστολή Ζελένσκι επιχειρεί ακριβώς αυτό: να μετατρέψει τον χρόνο από ρωσικό πλεονέκτημα σε ρωσικό πρόβλημα. Να πει στον Πούτιν ότι μπορεί να συνεχίσει, αλλά όχι χωρίς συνέπειες. Να πει στη ρωσική κοινωνία ότι ο πόλεμος δεν έχει ορίζοντα.Αυτό είναι και το όριο της στιγμής. Η επιστολή είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ακόμη προάγγελος ειρήνης. Είναι διπλωματική αντεπίθεση. Είναι προσπάθεια του Κιέβου να σπάσει την παγίδα του Ανκορατζ και να επαναφέρει την Ουκρανία στο κέντρο της συζήτησης για το μέλλον της. Να μετατρέψει μια συζήτηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία σε συζήτηση της Ουκρανίας με τη Ρωσία με εγγυητές και όχι με επιδιαιτητές.Η επιστολή Ζελένσκι έχει αξία. Οχι επειδή ανοίγει αμέσως την πόρτα της ειρήνης, αλλά δείχνει ποιος θέλει να τη συζητήσει μπροστά σε όλους και ποιος εξακολουθεί να τη φαντάζεται ως την τελευταία πράξη μιας επιβολής.